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Büyükşehir’den Sıra Gecesi Etkinliği

Büyükşehir Belediyesi, 12 Haziran Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Sıra Gecesi etkinliği gerçekleştirecek. Saat 20.30’da başlayacak ücretsiz etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.

Büyükşehir’den Sıra Gecesi Etkinliği

Büyükşehir’den Sıra Gecesi Etkinliği

Büyükşehir Belediyesi, 12 Haziran Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Sıra Gecesi etkinliği gerçekleştirecek. Saat 20.30’da başlayacak ücretsiz etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.

10 Haziran 2022 Cuma 10:29
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çeşitli kültür sanat etkinliklerini Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 12 Haziran Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Sıra Gecesi etkinliği gerçekleştirilecek. Saat 20.30’da başlayacak etkinlikte Grup Sıra, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Türkülerini müzikseverler için seslendirecek. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “12 Haziran Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Sıra Gecesi etkinliğimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.

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Büyükşehir’den Sıra Gecesi Etkinliği
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