Büyükşehir’den sürücülere uyarı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Müdürlüğü, Onikişubat Akif İnan Mahallesi’nde altyapı çalışmalarına başladı. Bu kapsamda alınan UKOME kararı doğrultusunda Sancaktar Halil Caddesi’ne gidiş istikametinin 1 Nisan Cuma gününe kadar araç trafiğine kapalı olacağı belirtildi. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Sancaktar Halil Caddesi üzerinde altyapı çalışmaları başlatılmıştır. Araç trafiğinin güvenliğini sağlama amacıyla Necip Fazıl Kültür Merkezi ile TEMA kavşağı arasında, Sancaktar Halil Caddesi’ne ulaşım sağlayan kısım 1 Nisan Cuma gününe kadar trafiğe kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın alternatif güzergâhları tercih etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.