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Büyükşehir’den sürücülere uyarı!

Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları dolayısıyla Necip Fazıl Kültür Merkezi ile TEMA kavşağı arasındaki arterin 1 Nisan Cuma gününe kadar araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu. Sürücülerden alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.

Büyükşehir’den sürücülere uyarı!

Büyükşehir’den sürücülere uyarı!

Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları dolayısıyla Necip Fazıl Kültür Merkezi ile TEMA kavşağı arasındaki arterin 1 Nisan Cuma gününe kadar araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu. Sürücülerden alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.

28 Mart 2022 Pazartesi 20:53
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Müdürlüğü, Onikişubat Akif İnan Mahallesi’nde altyapı çalışmalarına başladı. Bu kapsamda alınan UKOME kararı doğrultusunda Sancaktar Halil Caddesi’ne gidiş istikametinin 1 Nisan Cuma gününe kadar araç trafiğine kapalı olacağı belirtildi. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Sancaktar Halil Caddesi üzerinde altyapı çalışmaları başlatılmıştır. Araç trafiğinin güvenliğini sağlama amacıyla Necip Fazıl Kültür Merkezi ile TEMA kavşağı arasında, Sancaktar Halil Caddesi’ne ulaşım sağlayan kısım 1 Nisan Cuma gününe kadar trafiğe kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın alternatif güzergâhları tercih etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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Büyükşehir’den Sürücülere Uyarı!
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