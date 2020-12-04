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Büyükşehir’den Ücretsiz Çevrimiçi Eğitim

Büyükşehir Belediyesi, sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik Ücretsiz Çevrimiçi Eğitim Projesi’ni başlatıyor.

Büyükşehir’den Ücretsiz Çevrimiçi Eğitim

Büyükşehir’den Ücretsiz Çevrimiçi Eğitim

Büyükşehir Belediyesi, sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik Ücretsiz Çevrimiçi Eğitim Projesi’ni başlatıyor.

04 Aralık 2020 Cuma 17:50
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle ara verilen eğitim öğretim yılında sınavlara hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik Ücretsiz Çevrimiçi Eğitim Projesi’ni hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek 8. sınıf öğrencilerine ve Yükseköğretime Giriş Sınavı’na (YKS) girecek 12. sınıf öğrencilerine yönelik, 300 bin soru ve çözüm videolarının yanı sıra uzman eğitmenler tarafından hazırlanan konu anlatım videolarını da içeren online eğitim sistemi kuruluyor. Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği ile gerçekleştirilen bu proje için ön başvurular 5 – 10 Aralık tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi internet sitesi www.kahramanmaras.bel.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Ön başvuruların ardından her öğrenciye özel olarak tanımlanacak kullanıcı adı ve şifrelerle ‘Çevrimiçi Eğitim’e giriş sağlanabilecek.

Son Güncelleme: 04.12.2020 19:04
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir’den Ücretsiz Çevrimiçi Eğitim
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