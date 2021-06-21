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Büyükşehir’den Yapılandırma Kolaylığı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergi kalemlerindeki tüm borçlarda yapılandırma fırsatı sunuyor.

Büyükşehir’den Yapılandırma Kolaylığı

Büyükşehir’den Yapılandırma Kolaylığı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergi kalemlerindeki tüm borçlarda yapılandırma fırsatı sunuyor.

21 Haziran 2021 Pazartesi 17:22
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ‘7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’ kapsamında vergi alacaklarında vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlıyor. Yeni düzenlemeye göre emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergi kalemlerindeki borçlar yapılandırılarak taksitli ya da peşin ödenebiliyor. Peşin ödemelerde %90’a varan miktarda indirimlerin yapılabildiği borç yapılandırması başvuruları 31 Ağustos Salı tarihine kadar devam edecek. Konu ile ilgili olarak 0344 228 46 00 numaralı hattan ayrıntılı bilgi alınabileceği bildirildi.

Son Güncelleme: 21.06.2021 19:51
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir’den Yapılandırma Kolaylığı
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