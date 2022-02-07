Büyükşehir’den Yollara Bakım Onarım Atağı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda şehrin muhtelif yerlerinde, cadde, bulvar, sokak ve kavşaklarda asfalt tamiri gerçekleştiriliyor. Ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adresler arasında Vezir Hoca Bulvarı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı, Stadyum Kavşağı, Şekerdere Bulvarı, Ulu Camii önü, İsmet Karaokur Bulvarı, Bahçeci Hoca Bulvarı, Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi gibi pek çok nokta yer alıyor. Ayrıca ekipler Afşin ilçesinde bulunan Elçibey Caddesi’nde de yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Deforme olan ve ulaşımda sorun teşkil eden bölgeler tamir edilerek yaya ve araç trafiğinde meydana gelebilecek aksamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Trafik Güvenliğini Sağlamayı Hedefliyoruz

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Tüm araç ve personelimizde şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Şehir merkezinde ve ilçelerde deforme olduğu için ulaşımda engel teşkil eden arterlerde iyileştirme çalışmalarımızı tamamlayarak yaya ve araç trafiğinde meydana gelebilecek aksamaları engellemeyi hedefliyoruz. Bu noktada çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” ifadelerine yer verildi.