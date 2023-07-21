Büyükşehir’in Çocuk Kütüphanesi Minikleri Ziyaretini Sürdürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin örnek projesi Gezici Çocuk Kütüphanesi, yaz tatilinde de şehrin çeşitli noktalarında minikleri kitaplarla buluşturmayı sürdürüyor. Şehrin özellikle kırsal mahallelerinde kitaba ulaşmakta güçlük çeken öğrencileri ziyaret eden Gezici Kütüphane; Onikişubat, Göksun ve Türkoğlu’nda çocuklarla buluştu. Masal ve boyama saati, yüz boyama, puzzle ve animasyon gösterimi gibi çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programlarda miniklere; Gezici Çocuk Kütüphanesi, kitaba erişim, kitap okumanın faydaları ve tatil dönemini verimli değerlendirme konularında bilgiler aktarıldı. Etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Gezici Çocuk Kütüphanesi ekibine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Gezici Çocuk Kütüphanesi’nin şehrin çeşitli noktalarında miniklerle buluşmaya devam edeceği belirtildi.