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Büyükşehir’in Diriliş Sanat Merkezi’nde Eğitimler Sürüyor
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Büyükşehir’in Diriliş Sanat Merkezi’nde Eğitimler Sürüyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Diriliş Sanat Merkezi’nde eğitimler sürüyor. Eğitimlerin sosyal hayatlarına ve kişisel gelişimlerine çok büyük katkı sağladığını belirten kursiyerler, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Büyükşehir’in Diriliş Sanat Merkezi’nde Eğitimler Sürüyor

Büyükşehir’in Diriliş Sanat Merkezi’nde Eğitimler Sürüyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Diriliş Sanat Merkezi’nde eğitimler sürüyor. Eğitimlerin sosyal hayatlarına ve kişisel gelişimlerine çok büyük katkı sağladığını belirten kursiyerler, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

12 Aralık 2022 Pazartesi 16:41

Kültür sanat çalışmalarına derinlik kazandırmak ve bireylerin sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Diriliş Sanat Merkezi, 9 farklı atölyede eğitimlerini sürdürüyor. Dedeoğlu Konağı’nda kursiyerlere ücretsiz olarak verilen eğitimlerden bir tanesi de Sunuculuk Atölyesi oldu. Spiker Haluk Kürtüncüoğlu tarafından kursiyerlere; doğru nefes teknikleri, diksiyon, fonetik, beden dili kullanımı, spikerlik teknikleri ve toplu konuşma gibi pek çok konuda eğitimler veriliyor. Diriliş Sanat Merkezi’nde düzenlenen eğitimlerin sosyal hayatlarına ve kişisel gelişimlerine çok büyük katkı sağladığını belirten kursiyerler, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

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Büyükşehir’in Diriliş Sanat Merkezi’nde Eğitimler Sürüyor
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