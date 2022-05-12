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Büyükşehir’in Seminerlerine Yoğun İlgi

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilere yönelik gerçekleştirilen moral ve motivasyon seminerleri Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu ve Pazarcık’ta devam etti.

Büyükşehir’in Seminerlerine Yoğun İlgi

Büyükşehir’in Seminerlerine Yoğun İlgi

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilere yönelik gerçekleştirilen moral ve motivasyon seminerleri Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu ve Pazarcık’ta devam etti.

12 Mayıs 2022 Perşembe 10:28
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Yazar Sıtkı Aslanhan, öğrencilere verimli çalışma yöntemleri ile ilgili bilgiler aktardı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında sınavlara hazırlık sürecinde olan öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde hayata geçirilen ‘Moral ve Motivasyon Seminerleri’ devam ediyor.

Gerçekleştirilen seminerler kapsamında kişisel gelişim kitapları ve motivasyonel konferanslarıyla tanınan Sıtkı Aslanhan, öğrencilerle buluşuyor. Etkinlik takvimi kapsamında Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu ve Pazarcık’ta öğrencilerle bir araya gelen Yazar Aslanhan, sınavlara hazırlık sürecinde moral ve motivasyonun yüksek tutulması, sınav sürecinin nasıl yönetileceği, bu süreçte öğrencilerin ve velilerin dikkat etmesi gereken hususlar gibi pek çok konuda öğrencilere bilgiler aktardı. Programlarında insanlara ilham veren, yol gösteren, kapı aralayan başarılarla dolu pek çok portreyi öğrencilere örnek olarak gösteren Eğitimci – Yazar Sıtkı Aslanhan, kendine has anlatım tarzı ve bahsettiği konularla katılımcılardan alkış aldı.

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Büyükşehir’in Seminerlerine Yoğun İlgi
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