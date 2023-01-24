Büyükşehir’in Türk Halk Müziği ve Çocuk Korosuna Başvurular Sürüyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Türk Halk Müziği ve Çocuk Korosu’nda ön kayıtlar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilen başvurularda son gün 31 Ocak Salı. Başvuruların tamamlanmasının ardından 6 ve 7 Şubat tarihlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde koro seçmeleri gerçekleştirilecek.

Bireysel ve yüz yüze gerçekleştirilecek seçmelerde ritim, tonlama, teknik ve stil gibi kriterlerde başarılı olan adaylar koroya girmeye hak kazanacak. Türk Halk Müziği ve Çocuk Korosu başvuru formuna ve detaylı bilgiye https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/01/16/kahramanmaras-buyuksehir-belediyesi-turk-halk-muzigi-ve-cocuk-korosu-basvuru-formuinternet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.