Büyükşehir’le Göksun Kırsalının Ulaşım Standardı Artıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde ve kırsal mahallelerde ulaşım ağını güçlendirmek için çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Göksun’da Kavşut Mahallesi Sarısabak mevkiine ve Küçükçamurlu Mahallesi Meryemçil mevkiine ulaşım sağlayan arterlerde gerçekleştirdiği kilit parke ve bordür uygulamalarını tamamladı. Çalışmalarla Sarısabak’a 6 bin metrekare, Meryemçil’e ise 3 bin metrekare kilit parke kazandırıldı. Daha öncesinde stabilize (toprak) olan yollara kazandırılan kilit parkeyle yerleşim yerlerinin ulaşım standardı üst seviyeye çıkarıldı. Mahalle yollarının Büyükşehir Belediyesi ile yenilendiğini belirten Kavşut Mahalle Muhtarı Zeki Köşker, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve emeği geçen herkese teşekkür etti.