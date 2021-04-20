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Büyükşehir’li Sporculardan 7 Madalya

Güreş, Yüzme ve Halter’de madalyalar kazanan Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ile bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, “Sevilay, Melike ve Anıl şehrimize ve ülkemize çok büyük bir gurur yaşattı. Bu üç sporcumuz daha pek çok başarıya imza atacak. Her zaman sporcularımızın yanındayız” dedi.

Büyükşehir’li Sporculardan 7 Madalya

Büyükşehir’li Sporculardan 7 Madalya

Güreş, Yüzme ve Halter’de madalyalar kazanan Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ile bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, “Sevilay, Melike ve Anıl şehrimize ve ülkemize çok büyük bir gurur yaşattı. Bu üç sporcumuz daha pek çok başarıya imza atacak. Her zaman sporcularımızın yanındayız” dedi.

20 Nisan 2021 Salı 17:43
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İtalya, Rusya ve Bulgaristan’daki turnuvalarda dereceler kazanan sporcuları makamında ağırladı. Gerçekleşen ziyarete, Paralimpik Yüzme Dünya Serisi’nde bir üçüncülük, üç ikincilik ve bir birincilik olmak üzere 5 madalya kazanan Sevilay Öztürk, Büyükler Halter Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü olan Melike Günal ve Nikola Petrov ve Dankolov Turnuvası’nda Avrupa üçüncüsü olan Anıl Kılıçsallayan katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını başarılarından dolayı tebrik etti.

Desteğimiz Sporcularımızla

Başkan Hayrettin Güngör, “Bugün üç değerli sporcumuzu misafir ettik. Sevilay, Melike ve Anıl şehrimize ve ülkemize çok büyük bir gurur yaşattılar.Sevilay bu defa madalyaları toparlamış gelmiş. Aynı şekilde Melike halterde, Anıl güreşte bizleri gururlandırdı. Kendilerini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Öyle tahmin ediyorum ki, bundan sonra da bu üç sporcumuz şehrimiz adına ülkemiz adına önemli pek çok başarıya imza atacak.Biz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak sporcularımızın her zaman arkasındayız. Daima desteğimiz kendileriyle” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 20.04.2021 18:49
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