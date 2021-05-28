banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sahne Maraş’ta Eğitimler Devam Ediyor
Sahne Maraş’ta Eğitimler Devam Ediyor
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Kilit Parke
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Kilit Parke
Afşin’de içme suyu çalışmaları devam ediyor
Afşin’de içme suyu çalışmaları devam...
Prof. Saka, ‘Yaşlılarımızın Hayat Standardını Yükseltmeliyiz’
Prof. Saka, ‘Yaşlılarımızın Hayat Standardını...
Prof. Tarhan’la ‘Evlilik Hayatı ve Aile Yaşam Becerileri’
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Değerler...

Büyükşehir’li sporcuların avrupa karnesi: 5 madalya!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcuları serbest güreş ve paralimpik yüzme branşlarında Avrupa’da Mayıs ayı içinde gerçekleştirilen şampiyonalarda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alarak toplam 5 madalyayla yurda döndü.

Büyükşehir’li sporcuların avrupa karnesi: 5 madalya!

Büyükşehir’li sporcuların avrupa karnesi: 5 madalya!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcuları serbest güreş ve paralimpik yüzme branşlarında Avrupa’da Mayıs ayı içinde gerçekleştirilen şampiyonalarda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alarak toplam 5 madalyayla yurda döndü.

28 Mayıs 2021 Cuma 17:52
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen şampiyonalarda Türkiye’nin gururu oldu. 16 – 22 Mayıs tarihleri arasında Portekiz’in Maderia Adası’nda düzenlenen ve toplamda 47 ülkeden 380 sporcunun katıldığı Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye adına mücadele eden Büyükşehir sporcularından Sevilay Öztürk, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak göğüsleri kabarttı. Böylece Türkiye’nin toplamda 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandığı şampiyonada toplamda 4 madalya Kahramanmaraş hanesine yazılmış oldu.

Üç Altından Biri Maraş’ın

Bir diğer Büyükşehir sporcusu Anıl Kılıçsallayan ise 17 - 23 Mayıs tarihlerinde Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stilde 125 kiloda şampiyon oldu. Böylece Türkiye Güreş Milli Takımı’nın şampiyonada kazandığı 3 altın madalyadan biri Kahramanmaraş’tan geldi. Mayıs ayı içerisinde düzenlenen şampiyonalarda gösterdikleri başarılarla göz dolduran Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Avrupa’da fark yarattı.

Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir’li Sporcuların Avrupa Karnesi: 5 Madalya!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KMTSO Meclisi Mayıs Ayı Toplantısını Yaptı
KMTSO Meclisi Mayıs Ayı Toplantısını Yaptı
Sahne Maraş’ta Eğitimler Devam Ediyor
Sahne Maraş’ta Eğitimler Devam Ediyor
Kahramanmaraş Merkezde 5 Mahalleye Daha Ulaşım Yatırımı
Kahramanmaraş Merkezde 5 Mahalleye Daha Ulaşım Yatırımı
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Kilit Parke
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Kilit Parke
Ashab-I Kehf'in Amigurumi Bebekleri Yapıldı
Ashab-I Kehf'in Amigurumi Bebekleri Yapıldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber