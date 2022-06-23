Büyükşehrin Yaz Etkinliklerine Yoğun İlgi

Göksun Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde sanatçılar Hatice Gökçeli ve Bilocan, sevilen parçaları Göksunlular için seslendirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında çeşitli etkinlikleri Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri iş birliğiyle gerçekleştirilen Yaz Etkinlikleri konserleri start aldı. Etkinlik takvimi kapsamında ilçelerde gerçekleştirilecek konserlerin ilki Göksun’da müzikseverlerle buluştu. Göksun Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde sanatçılar Hatice Gökçeli ve Bilocan, sevilen parçaları Göksunlular için seslendirdi. Renkli anlara sahne olan etkinlikte vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Vatandaşlar Etkinliklere Davet Edildi

Büyükşehir Belediyesi’nden etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Yaz Etkinlikleri kapsamında ilçelerde gerçekleştireceğimiz programların ilki Göksun’da vatandaşlarımızla bir araya geldi. Yaz Etkinliklerimiz 23 Haziran’da Ekinözü, 24 – 25 – 26 Haziran’da Elbistan, 27 – 28 Haziran’da Afşin, 29 – 30 Haziran’da Türkoğlu, 1 – 2 Temmuz’da Pazarcık, 3 – 4 Temmuz’da Çağlayancerit ve 5 – 6 Temmuz’da Andırın’da vatandaşlarımızla bir araya gelecek. Yaz Etkinlikleri konser programımıza https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2022/06/18/yaz-etkinlikleri-konser-takvimi adresi üzerinden ulaşabiliyor. Ücretsiz etkinliklerimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.