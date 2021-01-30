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Buzlanmaya karşı gece mesaisi

Büyükşehir Belediyesi, ani kar yağışı nedeniyle buzlanma riski taşıyan arterlerde gece boyunca tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Buzlanmaya karşı gece mesaisi

Buzlanmaya karşı gece mesaisi

Büyükşehir Belediyesi, ani kar yağışı nedeniyle buzlanma riski taşıyan arterlerde gece boyunca tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

30 Ocak 2021 Cumartesi 14:20
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki “Gece Ekibi” şehir merkezindeki tüm ana arter, otobüs güzergâhları ve servis yollarında tuzlama ve solüsyon çalışması gerçekleştirdi. Şehir merkezinin yanı sıra ekiplerin bir diğer adresi Döngele, Saygılı, Muratlı, Topçalı ve Suluyayla gibi buzlanma riski taşıyan mahalle yolları oldu. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Sorumluluk sahamız içindeki ihtiyaç duyulan tüm noktalarda ekiplerimiz gece boyunca buzlanmayı önleyici çalışmalar gerçekleştirdi. An itibariyle bu bölgelerde trafik akışını engelleyecek olumsuz bir durum bulunmuyor” ifadeleri kullanıldı.

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