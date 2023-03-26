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Çadır Kentlerde Kalan Çocuklar Expo 2023 Alanında Unutulmaz Bir Gün Yaşadı

Onikişubat Belediyesi, Mimoza Yardımlaşma ve Dayanışma Gönüllüleri ve Trabzon Dernekler Federasyonu Gençlik Kolları’nın işbirliğinde çadır kentlerde kalan çocuklara yönelik terapi amacıyla profesyonel ekiplerce, deprem bölgesindeki tek yaşam alanı olan EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki Arasta Çarşısı’nda bir dizi etkinlik düzenlendi.

Çadır Kentlerde Kalan Çocuklar Expo 2023 Alanında Unutulmaz Bir Gün Yaşadı

Çadır Kentlerde Kalan Çocuklar Expo 2023 Alanında Unutulmaz Bir Gün Yaşadı

Onikişubat Belediyesi, Mimoza Yardımlaşma ve Dayanışma Gönüllüleri ve Trabzon Dernekler Federasyonu Gençlik Kolları’nın işbirliğinde çadır kentlerde kalan çocuklara yönelik terapi amacıyla profesyonel ekiplerce, deprem bölgesindeki tek yaşam alanı olan EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki Arasta Çarşısı’nda bir dizi etkinlik düzenlendi.

26 Mart 2023 Pazar 12:50

Deprem yaralarının sarılması amacıyla 7’den 70’e tüm vatandaşlara yönelik çalışmalar hayata geçiren Onikişubat Belediyesi, çocuklara yönelik projeleriyle takdir topluyor.

Deprem afetinden en çok etkilenen grup olan çocukların normal hayata dönmeleri ve deprem psikolojisinden çıkabilmeleri amacıyla tüm tesislerinde ve çadır kentlerde günün belirli saatlerinde Hacivat-Karagöz, kukla gösterileri ve çeşitli çocuk oyunları düzenleyen Onikişubat Belediyesi, anlamlı bir projeye ev sahipliği yaptı.

Onikişubat Belediyesi, Mimoza Yardımlaşma ve Dayanışma Gönüllüleri ve Trabzon Dernekler Federasyonu Gençlik Kolları’nın işbirliğinde çadır kentlerde kalan çocuklara yönelik terapi amacıyla profesyonel ekiplercebir dizi etkinlik düzenlendi.

Resim, heykel ve yüz boyama, palyaçolar, Hacivat-Karagöz, ahşap oyuncaklar, ip atlama, tahta araba, pamuk şeker, patlamış mısır ve köfte ekmekle eğlence dolu unutulmaz bir gün yaşayan yavrularımıza, gün sonunda çeşitli oyuncaklar da dağıtıldı.

Depremin ardından bölgenin tek yaşam alanı olan EXPO 2023 alanındaki Arasta Çarşısı’nda düzenlenen etkinliğe 600’dan fazla depremzede çocuk ve aileleri katıldı. Etkinlik, çocuklarının mutluluğunu gören anne-babalara da moral oldu.

Trabzon Dernekleri Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Hakan İlhan, 20 kişilik ekiple Kahramanmaraş'a geldiklerini ve çocukların depremin etkisini üzerlerinden atmasına yardımcı olmak için etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mimoza Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği gönüllüsü Didar Akar da etkinliklerde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların güldüğünü görünce ekip olarak çok mutlu olduklarını belirtti.

Çadır kentlerden çocukları servislerle EXPO 2023 alanına getirdiklerini anlatan Akar, “Onların bir nebze de olsa yüzünü güldürebilmek, mutlu olduklarını görebilmek bizim için çok önemliydi. Çocuklar gülünce aileleri gülüyor, aileleri mutlu oluyor ve bizler mutlu oluyoruz.” dedi.

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Çadır Kentlerde Kalan Çocuklar Expo 2023 Alanında Unutulmaz Bir Gün Yaşadı
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