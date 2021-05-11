Çağın Anaokulu’ndan Bayram Mesajı

Ramazan Bayramı kutlama mesajında, bayramların barış, sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren çok önemli ve özel günler olduğuna dikkat çeken Uyunmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Sevgi, dostluk, barış ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı bir Ramazan Bayramı´na daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, insanı insan yapan değerlerin yaşatılarak, dostluk ve kardeşliğin gelişmesine, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun toplumda yerleşip güçlenmesine vesile olmuştur.

Bu bayram her ne kadar sevdiklerimizden uzak olsakta gönüllerimiz bir olsun.

Ramazan Bayramı’nın birlik ve beraberliğimize ve Dünyanın korona virüs belasından kurtulmasına vesile olması temennisiyle, başta Öğretmenlerimiz, Öğrencilerimiz ve Velilerimiz olmak üzere tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz eder Kahramanmaraş halkının Ramazan Bayramını kutlarım.”