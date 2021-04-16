Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘İftar Vakti’ Türkoğlu’nda Devam Etti
‘İftar Vakti’ Türkoğlu’nda Devam Etti
21.Yüzyılda İş Sağlığı Ve Güvenliğini Geliştirme Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı
21.Yüzyılda İş Sağlığı Ve Güvenliğini...
Normal Bireylerin Önüne Kasis Çıkarken Engelli Bireylerin Önüne Maalesef Duvarlar Örülüyor
Normal Bireylerin Önüne Kasis Çıkarken...
Başkan Güngör İftar Vakti’ne Konuk Olacak
Başkan Güngör İftar Vakti’ne Konuk...
Prof. Dr. Pak, ‘Ramazan Kulluğu Hatırlatır’
Prof. Dr. Pak, ‘Ramazan Kulluğu...

Çağlayancerit Aşevi’nden 450 İhtiyaç Sahibine Sıcak Yemek

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit İlçesi Kaymakamlığı’nın başlatmış olduğu Proje ile ve Çağlayancerit Belediyesi’nin katkılarıyla geçtiğimiz günlerde hizmete açılan aşevinden, evinde yemek yapamayan 450 ihtiyaç sahibi vatandaşa sıcak yemek veriliyor.

Çağlayancerit Aşevi’nden 450 İhtiyaç Sahibine Sıcak Yemek

Çağlayancerit Aşevi’nden 450 İhtiyaç Sahibine Sıcak Yemek

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit İlçesi Kaymakamlığı’nın başlatmış olduğu Proje ile ve Çağlayancerit Belediyesi’nin katkılarıyla geçtiğimiz günlerde hizmete açılan aşevinden, evinde yemek yapamayan 450 ihtiyaç sahibi vatandaşa sıcak yemek veriliyor.

16 Nisan 2021 Cuma 16:11
banner459

Çağlayancerit Kaymakamlığı uhdesinde Çağlayancerit Belediye’si desteği ile devam ettirilen Aşevi hizmetine Cuma günü Kahramanmaraş’ın meşhur dövme pilavı ile patlıcan yemeği, şehriye çorbası menüsünden oluşan kumanya 450 ihtiyaç sahibine, evinde yemek yapamayan Çağlayancerit halkına ulaştırılıyor.

Cuma namazı çıkışı çalışanları ziyaret eden Çağlayancerit Kaymakamı Özgür İşçimen; “Aşevi Projemiz, işbirliği ve yardımlaşma örneği sergileyen çalışanlarımızın özverisi ve gayretiyle başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Böylesi hayır işi herkese nasip olmaz Ramazan ayında en yoksul ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin yanında olmanın vermiş olduğu huzuru kalplerimizde hissediyoruz Aşevi çalışanlarımızı gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

HALKIMIZIN RAMAZAN AYINI TEBRİK EDİYORUM

Kaymakam Özgür İşçimen; “Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allah Teâlâ, bizlere Ramazan orucunu farz kıldı. Ramazan ayında rahmet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır. Ramazan ayı, bütün müminler ve insanlık için rahmet, mağfiret ve kurtuluştur. Bu vesile ile Halkımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum” dedi.

Son Güncelleme: 16.04.2021 18:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘İftar Vakti’ Türkoğlu’nda Devam Etti
‘İftar Vakti’ Türkoğlu’nda Devam Etti
Kahramanmaraş’ta ateş tutan eller can suyu olacak
Kahramanmaraş’ta ateş tutan eller can suyu olacak
Kahramanmaraş ülkü ocaklarından ramazan dayanışması
Kahramanmaraş ülkü ocaklarından ramazan dayanışması
Başkan Sarıaltun’un acı günü
Başkan Sarıaltun’un acı günü
Cevizli park sezona hazırlanıyor
Cevizli park sezona hazırlanıyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber