Çağlayancerit belediyesi karla mücadelede sahadan hiç ayrılmıyor!

Yaklaşık 1 haftadır tüm yurdu etkisi alan ve Kahramanmaraş genelinde de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının en yoğun yaşandığı ilçelerden biri olan Çağlayancerit’te yürütülen karla mücadele, ilçe halkı tarafından da takdir topladı. Çağlayancerit Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin ekiplerince gece gündüz demeden yürüttüğü özverili çalışma sonucu ulaşımda aksama yaşanmadı.

İlçede karla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, “Halkımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ilk kar yağışından beri ekiplerimizi seferber ettik. Gece gündüz demeden yoğun bir mesai yaptık. Büyükşehir belediyemizin ekipleri de kırsal mahallelerimizdeki yolların açık kalması için ter döktü. Bu zorlu süreçte çaba sarf eden tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Ekiplerimizle, yolların açık kalması için sürekli sahadayız. Diğer taraftan kar yağışı ara ara devam ediyor. Ulaşımda herhangi bir sorun yaşamamaları için trafiğe çıkan sürücülerimizin kar lastiği ve zincir takmaları konusunda tedbirli olmalarını rica ediyoruz.”