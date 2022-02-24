Çağlayancerit Belediyesinden Sosyal Belediyecilik

İlçe Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, özel gereksinimli çocukları ve ailelerini ziyaret ederek tespit edilen ihtiyaçları teslim ediyor.

Bu kapsamda Çağlayancerit ilçesinde iki özel gereksinimli çocuğa okullarına da ulaşımlarını kolaylaştıracak tekerlekli sandalye hediye edildi.

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun ve belediye ekipleri aileleri ziyaret ederek çocuklara çeşitli hediyeler de verdi.

Mutlulukları yüzlerinden okunan çocuklar ve aileleri desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.