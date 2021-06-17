Çağlayancerit ceviz işleme ve paketleme tesisi’nde ekipman ihalesi

Çağlayancerit halkının dört gözle beklediği ve bölge ekonomisine büyük katkılar sağlaması beklenen Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisinde sona yaklaşılıyor. Yaklaşık 6 milyon liralık projenin inşaat ihalesinin ardından makine ekipman ihalesi de gerçekleştirildi.

Çağlayancerit cevizinin katma değerini artıracak olan projeyle ilgili çok heyecanlı olduklarını aktaran Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Çağlayancerit Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisinin inşaat ihalesinden sonra makine ekipman ihalesini de gerçekleştirdik. Yaklaşık 6 milyon TL bedelli projemizin ilk kazması önümüzdeki günlerde vurulacaktır. Projemizin hayata geçmesinde emeği olan başta Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) olmak üzere; Kahramanmaraş Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, İlçe Kaymakamlığımız, Tarım İlçe Müdürlüğümüz, İlçe Ziraat Odası Başkanlığımız, Çağlayancerit Cevizcilik Kooperatifimiz, belediyemiz proje birimine ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür eder, çalışmanın ilçemize hayırlı olmasını dilerim.”