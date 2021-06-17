Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş Akademi’de Yeni Dönemin İlk Ders Zili Çaldı
Kahramanmaraş Akademi’de Yeni Dönemin İlk...
Decathlon, 40’ıncı mağazasını SANKO park’ta açtı
Decathlon, 40’ıncı mağazasını SANKO park’ta...
Ilıca Yolunda Asfalt Başladı
Ilıca Yolunda Asfalt Başladı
Yitiksöz ve Evvelahir Mayıs - Haziran Sayısı Çıktı
Yitiksöz ve Evvelahir Mayıs -...
Decathlon, SANKO park’ta
Decathlon, SANKO park’ta

Çağlayancerit ceviz işleme ve paketleme tesisi’nde ekipman ihalesi

Çağlayancerit Belediyesi’nin yıldız projelerinden birisi olan Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisinin, inşaat ihalesinden sonra makine ekipman ihalesi de gerçekleştirildi.

Çağlayancerit ceviz işleme ve paketleme tesisi’nde ekipman ihalesi

Çağlayancerit ceviz işleme ve paketleme tesisi’nde ekipman ihalesi

Çağlayancerit Belediyesi’nin yıldız projelerinden birisi olan Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisinin, inşaat ihalesinden sonra makine ekipman ihalesi de gerçekleştirildi.

17 Haziran 2021 Perşembe 12:05
banner459

Çağlayancerit halkının dört gözle beklediği ve bölge ekonomisine büyük katkılar sağlaması beklenen Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisinde sona yaklaşılıyor. Yaklaşık 6 milyon liralık projenin inşaat ihalesinin ardından makine ekipman ihalesi de gerçekleştirildi.

Çağlayancerit cevizinin katma değerini artıracak olan projeyle ilgili çok heyecanlı olduklarını aktaran Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Çağlayancerit Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisinin inşaat ihalesinden sonra makine ekipman ihalesini de gerçekleştirdik. Yaklaşık 6 milyon TL bedelli projemizin ilk kazması önümüzdeki günlerde vurulacaktır. Projemizin hayata geçmesinde emeği olan başta Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) olmak üzere; Kahramanmaraş Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, İlçe Kaymakamlığımız, Tarım İlçe Müdürlüğümüz, İlçe Ziraat Odası Başkanlığımız, Çağlayancerit Cevizcilik Kooperatifimiz, belediyemiz proje birimine ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür eder, çalışmanın ilçemize hayırlı olmasını dilerim.”

Anahtar Kelimeler:
Çağlayancerit Ceviz Işleme Ve Paketleme Tesisi’nde Ekipman Ihalesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci Kahramanmaraş’tan 10 ülkeye ihracat yapıyor
Kadın girişimci Kahramanmaraş’tan 10 ülkeye ihracat yapıyor
Kahramanmaraş’ta gerçeğini aratmayan tatbikat
Kahramanmaraş’ta gerçeğini aratmayan tatbikat
Şehit çocukları Sami Kervancıoğlu’nu unutmadı
Şehit çocukları Sami Kervancıoğlu’nu unutmadı
Dulkadiroğlu’ndan evlenecek çiftlere evlilik öncesi eğitim programı
Dulkadiroğlu’ndan evlenecek çiftlere evlilik öncesi eğitim programı
Kuyumcu kent’te binlerce kişiye istihdam
Kuyumcu kent’te binlerce kişiye istihdam

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber