Çağlayancerit Cevizi’nin Katma Değeri Yükselecek!

Çağlayancerit cevizinin pazar payını artırmak, aracıların azaltılarak üreticinin cevizden daha çok kazanmasını sağlamak, ceviz üretimini yaygınlaştırmak ve Çağlayancerit Cevizinin pazarda daha güçlü olmasını sağlamak için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Hanifi Sarıaltun, bunun için ihtiyaç duyulan Ceviz İşleme ve Paketleme tesisine öncelik verdiğini ifade etti. Bir yandan Çağlayancerit Cevizinin Avrupa Birliği (AB) üye ülkelere girmesinin yolunu açmak için kolları sıvadıklarını aktaran Sarıaltun, diğer yandan daha önce bakanlık tarafından desteklenmeyen Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi Projesini revize ettiklerini Bakanlığın desteğini aldıklarını aktardı.

Çağlayancerit’in, ‘Ceviz Vadisi’ olduğunu kaydeden Sarıaltun, “Çağlayancerit Cevizi, yerli bir çeşit olup; dolgun gövdeli, ekstra irilikte, açık sarı iç renginde, yumuşak yapılı ve kolay kırılarak içi tüm olarak çıkarılabilen, antraknoza ve iç kurduna dayanıklı cevizdir. İkliminin de uygun olmasıyla Çağlayancerit ilçemiz ‘Ceviz Vadisi’ diye anılıyor” dedi.

ÇAĞLAYANCERİT CEVİZİ AB ÜLKELERİNE DE GİRECEK!

Çağlayancerit Cevizi’nin tüm Türkiye’de tanındığını yurt içi pazarda aranan bir ürün olduğunu vurgulayan Sarıaltun, yurtdışı pazarına açılmak için de çalışmalar başlattıklarını ifade etti. Sarıaltun, “Çağlayancerit Ziraat Odası, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Çağlayancerit Belediyesi bir çalışma yapmıştı. Özellikle Çağlayancerit Ziraat Odası ve Tarım İlçe Müdürlüğü’nün çabalarıyla Çağlayancerit Cevizinin ulusal boyutta patenti, Coğrafi İşaret Belgesi alındı. Biz de Çağlayancerit Belediyesi olarak bunu uluslar arası arenaya taşıyalım istedik. Bununla birlikte Coğrafi İşaret Belgesi ve patent almak için Avrupa Birliği’ne (AB) müracaat ettik. Bu talebimiz de AB’den kabul gördü. İnşallah bu girişimlerimiz sayesinde Çağlayancerit Cevizi, Avrupa ölçeğinde tanınır hale gelecek. Tabi ceviz üreticilerimiz her geçen gün daha profesyonel, daha düzenli ceviz bahçeleri oluşturuyorlar. Ceviz yetiştiriciliğiyle ilgili kendilerini yetiştiriyorlar. Bu da üretimin ve kalitenin artmasını sağlıyor. Tüm bu gelişmeler de Çağlayancerit Cevizinin tanınırlığını ve bilinirliğini artırıyor. Dolayısıyla ceviz sektöründe aranan bir ürün olarak insanların karşısına çıkıyor.”

ÇAĞLAYANCERİT CEVİZİ ÖNCE TESİSE SONRA PAZARA GİRECEK!

Çağlayancerit Cevizinin, Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisinde işlendikten sonra pazara gireceğini ifade eden Başkan Sarıaltun, projeye ilişkin şunları söyledi: “Bizden önceki yönetim de Çağlayancerit Cevizinin katma değerini artırmaya yönelik bir proje hazırlamışlar. Belediye eliyle hazırlanan bu proje bakanlık nezdinde kabul görmemiş. Biz, geldiğimizde Ceviz İşleme ve Paketleme ana temalı çok fonksiyonlu bu projeyi revize ettik. Projedeki kapasiteyi biraz daha artırdık. Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi Projesini bir kooperatif aracılığıyla yapalım, istedik. Kooperatif kurduk ve yaklaşık 6 milyon TL maliyeti bulan projemizi kooperatif bünyesinde Bakanlığa sunduk. Bakanlık da projemizi kabul etti ve şimdi projenin ihale aşamasını bekliyoruz. Öncelikle tesisin yapılacağı yeri hazırladık. Paydaşımız Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile şu an projenin teknik şartnamesini hazırlıyoruz. Tesisimizin faaliyete geçmesiyle cevizler burada toplanacak ve kabuğundan ayrılacak. Kalibrasyon ve kalite olarak ayrıştırılacak. Ve kırılma ihtiyacı olanlar da kırılarak iç haline getirilecek. Ceviz içleri, Çağlayancerit Cevizi ambleminin de bulunduğu özel bir ambalajla paketlenerek pazara sürülecek. Bu tesis, cevizin daha verimli bir sektör haline gelmesinde ve pazarının oluşmasında katma değer sağlayacak. Çağlayancerit’te istihdam sağlayacak. Vatandaşlarımızın ürünü çuval ile değil paketle daha şeffaf bir ambalajda çerezlik olarak satılacak. Biz, bunun özlemini çekiyoruz ve bir an önce bu tesisi kuralım istiyoruz.”

Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi’nin hem Çağlayancerit hem de Kahramanmaraş’a can suyu olacak bir proje olduğuna dikkat çeken Sarıaltun, son olarak şunları kaydetti: “Ben ceviz üreticiliği yapan vatandaşlarımızın bir an önce kooperatifimizle ilişki kurmalarını istiyorum. Kooperatifimize üye olsunlar. Bunun bir riski yok; aksine üreticilerimiz bu işten daha kazançlı çıkacak. Bu proje bizim can suyumuz. Katkı sağlayan tüm kuruluşlara, Ziraat Odamıza, İlçe Tarım Müdürlüğümüze, Kooperatifimize, DOĞAKA’ya, eski yönetimimize, bürokratlarımıza ve yerel yönetimlerimize teşekkür ediyorum. Yöreye özgü, ihtiyaca cevap veren bu projemiz ilçemize de vatandaşlarımıza da hayırlı olsun!”