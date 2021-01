Çağlayancerit Doğalgaza Kavuştu

Başkan Hanifi Sarıaltun, Çağlayancerit’teki doğalgaz çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Yoğun bir mesai sonucu doğalgazı Çağlayanceritliler ile buluşturduklarını ifade eden Sarıaltun, pandemi, ekonomik kriz ve olumsuz hava koşullarına rağmen doğalgazın Çağlayancerit’te kullanılmaya başlandığını belirterek kış şartlarından dolayı sadece ana cadde üzerine doğalgaz verildiğini, kışın bitmesiyle de ilçe genelinin tamamında doğalgazın verimli bir şekilde kullanılacağını dile getirdi.

Sarıaltun, “Çağlayancerit’e doğalgazın gelmesiyle ilgili yaklaşık iki yıldır büyük çaba sarf ettik. Sağ olsun siyasilerimiz de bu çabalarımızı destekledi. Bizimle beraber gayret gösterdiler. Çabalarımız sonuç verdi. Kış öncesi doğalgaz ilçemize ulaştı. Kış şartlarından dolayı sadece ana cadde üzerine doğalgaz verildi. Şu anda da yaklaşık 50 hane doğalgazı kullanmaya başladı. İnşallah kış mevsiminin bitmesiyle ilçe geneline, ara sokaklara da doğalgaz verilecek” dedi.

Doğalgazın çevreye ve ekolojik dengeye zarar vermeyen konforlu bir yakıt olduğunu kaydeden Başkan Sarıaltun; şu açıklamalarda bulundu: “Doğalgazı şimdilik depolanmış bir şekilde kullanıyoruz. Ama başta Helete Mahallemiz olmak üzere Gölbaşı üzerinden boru iletimi yoluyla kullanılmasını sağlamak için de çalışmalar devam ediyor. Doğalgaz kullanan vatandaşlarımızı dinlediğimizde, çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Burada yaz sezonunu da göz önüne aldıklarında oldukça ekonomik bir yakıt olduğunu söylüyorlar. Benim de eğitimimin bir kısmı doğalgaz ve alternatif enerji kaynakları olduğu için doğalgazın çağdaş bir yakıt olduğunu ifade edebilirim. Çevreye, ekolojik dengeye zarar vermeyecek bir yakıt. Aynı zamanda konforlu bir yakıt. Dolayısıyla halkımızın bu yakıtla tanışmasıyla, memnuniyet oranının daha da artacağını düşünüyorum. Doğalgazın ilçemize gelmesinde bize her zaman destek olan İçişleri Komisyon Başkanımız Sayın Celalettin Güvenç başta olmak üzere siyasilerimize çok teşekkür ediyorum. Celalettin Bey, bu işin en başından beri takipçisi oldu. Bölge halkının talepleriyle bizzat ilgilendi. Tüm vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum.”

Çağlayancerit’te ana cadde üzerinde doğalgaz kullanan vatandaşlardan Mehmet Kekil, doğalgazın Çağlayancerit’e gelmesinin çok büyük bir gelişme olduğunu ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu: “Çağlayancerit’e doğalgazın gelmesiyle gerçekten ilçemizin çehresi değişti. Doğalgaz, Çağlayancerit için müthiş bir yenilik oldu. Şu anda sadece ana cadde üzerindeki vatandaşlarımız kullanabiliyor. İnşallah önümüzdeki süreçte ilçe geneline doğalgaz verileceğini söylüyorlar. Ben yaklaşık 10 gündür doğalgaz kullanıyorum. Şu anda evimin her tarafı ısınıyor. 7 gün 24 saat sıcak suyumuz var. Mutfakta tüp kullanıyordum ve her ay bir tüp değiştiriyordum. Doğalgaz sayesinde tüp değiştirmekten ve masrafından kurtuldum. Çok memnunum. Doğalgazın ilçemize gelmesinde katkısı olan belediye başkanımıza, milletvekillerimize, siyasi partilerin ilgili ilçe başkanlarına, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Çağlayancerit’te doğalgaz kullanan ilçe esnafından Adnan Kekil ise doğalgaz kullanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti: “Çağlayancerit’te esnaflık yapıyorum. Yaklaşık 13 gündür doğalgaz kullanıyorum. Duman yok, kömür yok, is yok, çevreyi kirletmiyor. Mutfaktan tüpü çıkardık. Özellikle ocakta çok ekonomik. Her gün her an sıcak suyumuz var. Kömürden en az beş kat daha hızlı ısıtıyor. Ben bunu her zaman kendim yaktığım için söylüyorum. Kömürü kazana atıyordum, 45 dakikada pompa devreye giriyor, yaklaşık 1 saatte de 40 derece ısıyı buluyorduk. Doğalgazda ise kombiyi açmamla 15 dakikada 50 dereceyi buluyor. O kadar ki hızlı ısınıyor. Hem kömürden daha çok ekonomik. Bu hizmeti ilçemize kavuşturan herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.”