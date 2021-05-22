banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor
Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor
Başkan Güngör’den Bayram Mesajı
Başkan Güngör’den Bayram Mesajı
Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü Kutlandı
Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü...
CHP 12 Şubat İlçe Başkanı Ünal Ateş'ten Bayram Mesajı
CHP 12 Şubat İlçe Başkanı...
SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online Söyleşi
SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online...

Çağlayancerit Kaymakamlığı 13 İşçi Alacak

Çağlayancerit Kaymakamlığı Vefa Projesi kapsamında 13 kişiyi istihdam edecek. Alınacak personeller kura ile alınacak.

Çağlayancerit Kaymakamlığı 13 İşçi Alacak

Çağlayancerit Kaymakamlığı 13 İşçi Alacak

Çağlayancerit Kaymakamlığı Vefa Projesi kapsamında 13 kişiyi istihdam edecek. Alınacak personeller kura ile alınacak.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:01
banner459

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit İlçe Kaymakamlığı vefa Projesi kapsamın da Çağlayancerit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nda çalıştırılmak üzere 13 personel istihdam edecek.

Alınacak personel ler Temizlik personeli olarak görev yapacak. Kaymakamlığın çıktığı ilana göre başvuruların 17 – 25 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacağını ve yapılacak kura sonucunda, 25 Mayıs 2021 tarihinde mülakat yapılacağı belirtti. 7 aylık geçici olarak istihdam edilecek personeller için ise 20-40 yaş aralığı. Müracat edecek kişiler Çağlayancerit İlçesi Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi No: 97 Çağlayancerit adresine başvuracaklar.

Çağlayancerit İlçe Kaymakamı Özgür İşçimen; “ Yaşlılarımıza hürmet ömrümüze bereket diyerek yola çıktığımız vefa projesi kapsamında 13 kişi istihdam edilecek. İlçemiz için Hayırlı uğurlu olsun. Başvuru sonrası personel alımı kura yöntemi ile olacak. Müracaat edecek vatandaşlarımız 17-25 Mayıs 20201 tarihleri arasında müracaatlarını yapmalılar. İş imkanına kavuşacak olan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Çağlayancerit ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın refahı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Mahçiçek Çerkes Sürgünü Andı
Başkan Mahçiçek Çerkes Sürgünü Andı
Özdemir; “Maraş usulü Afşin tarhanasını sevdirdik”
Özdemir; “Maraş usulü Afşin tarhanasını sevdirdik”
Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesinden Covid Ek Ödemesi Açıklaması
Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesinden Covid Ek Ödemesi Açıklaması
Başkan Güngör Şeyhadil Mahallesi’ni Ziyaret Etti
Başkan Güngör Şeyhadil Mahallesi’ni Ziyaret Etti
Kahramanmaraş’ta evlilik çağındaki kızların hayallerini gerçekleştiriyorlar
Kahramanmaraş’ta evlilik çağındaki kızların hayallerini gerçekleştiriyorlar

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber