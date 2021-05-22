Çağlayancerit Kaymakamlığı 13 İşçi Alacak

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit İlçe Kaymakamlığı vefa Projesi kapsamın da Çağlayancerit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nda çalıştırılmak üzere 13 personel istihdam edecek.

Alınacak personel ler Temizlik personeli olarak görev yapacak. Kaymakamlığın çıktığı ilana göre başvuruların 17 – 25 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacağını ve yapılacak kura sonucunda, 25 Mayıs 2021 tarihinde mülakat yapılacağı belirtti. 7 aylık geçici olarak istihdam edilecek personeller için ise 20-40 yaş aralığı. Müracat edecek kişiler Çağlayancerit İlçesi Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi No: 97 Çağlayancerit adresine başvuracaklar.

Çağlayancerit İlçe Kaymakamı Özgür İşçimen; “ Yaşlılarımıza hürmet ömrümüze bereket diyerek yola çıktığımız vefa projesi kapsamında 13 kişi istihdam edilecek. İlçemiz için Hayırlı uğurlu olsun. Başvuru sonrası personel alımı kura yöntemi ile olacak. Müracaat edecek vatandaşlarımız 17-25 Mayıs 20201 tarihleri arasında müracaatlarını yapmalılar. İş imkanına kavuşacak olan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Çağlayancerit ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın refahı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.