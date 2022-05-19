Çağlayancerit’e müjde! Hayaller gerçek oluyor

Yolun 14 kilometrelik birinci etap çalışması için yer teslimi yapılırken inşaa sürecinin 10 ayda tamamlanması bekleniyor.

Yol çalışmasının yapılacağı başlangıç noktasında açıklama yapan Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Çağlayanceritlilere müjde verdi.

Başkan Sarıaltun şunları söyledi;

“Bugün iş yapacak arkadaşlarımızla buradayız. Celalettin beyin çabalarıyla, Allah kısmet ederse bu iş 14 kilometre ile kalmayacak. 45 kilometre yol en kısa zamanda tamamlanacak. Bizim Çağlayancerit olarak en büyük problemimiz ulaşım. Bu sorun çözülecek inşalah, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Uzun zamanda bu yana takipçisi olduğumuz Çağlayancerit,Dulkadiroğlu yolu bugün itibari ile yüklenici firma olan ZİRVE ADA İNŞAAT şantiye alanı yer teslimi yapılmış olup, Zirve Ada inşaat Yönetim kurulu Başkanı Sn.Ömer ADABAĞLI ile görüşmemizi sağladık ve 1.etap çalışması olan 14 km lik yolu 10. ayda teslimini yapacağını açıkladı.

Bu zorlu projenin bu aşama getiren Sn.Mahir Ünal Bakanıma,İçişleri komisyon Başkanım Sn. Celalettin Güvenç,başta olmak üzere desteklerini esirgemeyen bütün siyasi ve bürokrasiye ilçem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Allahım devletimize zeval vermesin.”