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Çağlayancerit’i kalkındıracak tesis için çalışmalar başladı

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Ceviz işleme ve paketleme tesisi için çalışmaların başladığını bildirdi.

Çağlayancerit’i kalkındıracak tesis için çalışmalar başladı

Çağlayancerit’i kalkındıracak tesis için çalışmalar başladı

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Ceviz işleme ve paketleme tesisi için çalışmaların başladığını bildirdi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 17:01

Ankara temaslarının ardından ilçeye yatırım hamlesi için kolları sıvayan Başkan Sarıaltun, çeviz işleme tesisinin kurulacağı alanda çevre düzenleme çalışmasının başladığını belirtti.

Başkan Sarıaltun; “Çağlayancerit Ceviz işleme ve paketleme tesisinin kurulacağı alan belediyemizce düzenleme ve alan temizleme çalışmaları başladı .

İnşallah ilçemiz ürettiği ceviz ile hem dünyaya kendini duyuracak, hemde üreticilerimiz , çiftçilerimiz piyasada hak ettiği konuma kavuşacaktır.

Tesisimiz için bizi yalnız bırakmayan ve elinden geleni İlçemiz için fazlasıyla yapan, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan , Milletvekilleri ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” Dedi.

Anahtar Kelimeler:
Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi SarıaltunCeviz Işleme Ve Paketleme Tesisi
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