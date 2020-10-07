Çağlayancerit’i kalkındıracak tesis için çalışmalar başladı

Ankara temaslarının ardından ilçeye yatırım hamlesi için kolları sıvayan Başkan Sarıaltun, çeviz işleme tesisinin kurulacağı alanda çevre düzenleme çalışmasının başladığını belirtti.

Başkan Sarıaltun; “Çağlayancerit Ceviz işleme ve paketleme tesisinin kurulacağı alan belediyemizce düzenleme ve alan temizleme çalışmaları başladı .

İnşallah ilçemiz ürettiği ceviz ile hem dünyaya kendini duyuracak, hemde üreticilerimiz , çiftçilerimiz piyasada hak ettiği konuma kavuşacaktır.

Tesisimiz için bizi yalnız bırakmayan ve elinden geleni İlçemiz için fazlasıyla yapan, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan , Milletvekilleri ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” Dedi.