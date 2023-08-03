Çağlayancerit’in Beklediği Haberi Karakoç Dora Verdi

İlçe ziyaretleri programı kapsamında Çağlayancerit ilçesine giden Milletvekili Karakoç Dora, Aygörmez ve Kösekul ailelerine taziye de bulundu. Parti teşkilatı ve belediye ziyaretlerinin ardından bölgedeki muhtarlar ve vatandaşlarla buluşarak, mahallenin sorunlarını dinledi.

Çağlayancerit ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Karakoç Dora, vatandaşlar ve muhtarların talepleriyle ilgili, “Çözebildiklerimi orada çözdük, zaman isteyen hususları ise ajandamızın en üst sıralarına not alarak Çağlayancerit ziyaretimizi bugün için noktaladık.” dedi.

Çağlayancerit’te yapımına başlanan köy evleri şantiyesini de ziyaret ederek, köylüye beklediği haberi veren Dora, “Şantiye ziyaretimizde, en sonuncusunun 2024 Haziran ortasında teslim edileceği konutların alt yapı çalışmaları ve ihtiyaçları konusunu değerlendirdik. Son hak sahibi kendi anahtarıyla evine girmeden bize huzur yok.” ifadelerini kullandı.