Çağlayancerit’te Aşı Seferberliği

Günlük 1.000 doz aşı hedefi için Cuma Günü Garaj Meydan’nda 30 yaş üzeri tüm vatandaşlar aşı olabilecek. Çağlayancerit Kaymakamı Özgür İşçimen, Cuma Günü vatandaşları Aşı olmaya davet etti.

Konu hakkında açıklama yapan Çağlayancerit İlçe Kaymakamı Özgür İşçimen şunları belirtti; “Kıymetli hemşerilerimiz bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı ülke olarak topyekûn bir mücadele vermekteyiz Bilim insanlarının meşakkatli ve özverili çalışmaları sonucunda elde edilen aşı sayesinde bu salgının etkisi azaltılmakta olup bin bir zahmetle, uzun uğraş ve çabaların sonucu devletimizin yurtdışından temin ettiği aşılar ilçemize yeterli miktarda ulaşmış olup, 30 yaş üzeri tüm hemşerilerimizin randevusuz bir şekilde aşılanması için cuma günü garaj meydanında bir kez daha sağlık çalışanlarımız tarafından stant kurulacaktır. İlçemiz aşılanma oranında ilimizin diğer ilçeleri arasında son sıralarda yer almaktadır. Çağlayancerit’e birincilik yakışır cuma günü en az 1.000 doz aşı hedefimiz bulunmakta olup inanıyorum ki siz duyarlı hemşerilerimizin sayesinde bu hedefimiz aşılacaktır. Coronavirüs’ten kurtulmanın tek çaresi aşı olmak. İlçemizde bulaş oranının azaltılmasında önemli bir rol oynayacak olan aşılama oranını el birliği ile artırmak için cuma günü garaj meydanında saat 10:00 ile 16:00 saatleri arası buluşuyoruz. Halkımızı bekliyoruz. Virüsten kurtulmayı birlikte başarabiliriz” dedi.