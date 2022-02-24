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Çağlayancerit’te deforme olan yollar onarılıyor

Çağlayancerit Belediyesi, ilçede yoğun kış koşulları nedeniyle bozulan yolların onarımına başladı.

Çağlayancerit’te deforme olan yollar onarılıyor

Çağlayancerit’te deforme olan yollar onarılıyor

Çağlayancerit Belediyesi, ilçede yoğun kış koşulları nedeniyle bozulan yolların onarımına başladı.

24 Şubat 2022 Perşembe 10:05
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Ekipler, yoğunluk yaşanan caddelerden başlayarak kentin tamamında onarım çalışması yürütüyor.

Günler süren kar yağışıyla mücadele sırasında, küreme ve tuzlama çalışmaları nedeniyle ilçe genelinde bozulan bazı yolların onarımı yapılıyor.

Çalışmalarla ilgili konuşan Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun; “Kış aylarında soğuk ve don olaylarından dolayı bozulan yolların tamir ve bakımı Belediyemiz fen işleri ve Karayolları ekiplerince yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde araçlarını kullanabilmeleri için çalışmalarımızı şehrimizin tamamında yapmak üzere planlama yapıyoruz.”şeklinde konuştu.

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Çağlayancerit’te Deforme Olan Yollar Onarılıyor
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