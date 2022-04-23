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Çağlayancerit’te fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok!

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde fiyat denetimleri yapıldı.

Çağlayancerit’te fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok!

Çağlayancerit’te fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok!

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde fiyat denetimleri yapıldı.

23 Nisan 2022 Cumartesi 12:09
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Çağlayancerit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekiplerince İlçe Genelinde Market ve Bakkallarda ürünlerin fiyat denetimi yapılmaya devam ediyor.

Denetimlerde satılan ürünlerin fiyatları ve stok durumu kontrol edildi.

Gerçekleştirilen denetim ile ilgili bilgi Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, "Bu vatan bizim, bu millet bizim. Biz hep beraber bir milletiz, bu coğrafyanın insanlarıyız. Fahiş fiyat uygulayanlara, stokçulara fırsat vermememiz gerekiyor.” Dedi.

Sarıaltun, ilçede belli aralıklarla denetimlerin süreceğini, aşırı fiyat hareketliliği ve spekülatif hareketlere fırsat vermeyeceklerini belirterek, "Denetimler sürüyor. Karaborsa, stokçuluk gibi bu modeller 1970'li yıllardaydı. Fırsatçılara, fahiş fiyata tavrımız sert olur.” Diye konuştu.

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Çağlayancerit’te Fahiş Fiyat Ve Stokçuluğa Geçit Yok!
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