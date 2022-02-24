Çağlayancerit’te karla mücadele sürüyor!

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve sorunları dinledi.

Kışın çetin geçtiği ilçede yer yer kar kalınlığı 2 metreyi aşıyor. Kar dağlarının oluştuğu kırsal bölgelerde Çağlayancerit Belediyesi ekipleri gecesini gündüzü katarak yürüttüğü yol açma çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Vatandaşın ulaşımda aksama yaşamamsı için yoğun çaba sarf eden Başkan Sarıaltun idaresindeki belediye ekipleri Güvenlik Yolu ve Yayla yollarını ulaşıma açtı.

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, “Halkımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ilk kar yağışından beri ekiplerimizi seferber ettik. Gece gündüz demeden yoğun bir mesai yaptık. Büyükşehir belediyemizin ekipleri de kırsal mahallelerimizdeki yolların açık kalması için ter döktü. Bu zorlu süreçte çaba sarf eden tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Ekiplerimizle, yolların açık kalması için sürekli sahadayız.” Diye konuştu.