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Kahramanmaraş
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Cajun Corner çok yakında Kahramanmaraş’ta

Türkiye’de 35 il de 100’den fazla şubesiyle ülkemizde hizmet veren Cajun Corner, çok yakında şehrimizde açılıyor.

Cajun Corner çok yakında Kahramanmaraş’ta

Cajun Corner çok yakında Kahramanmaraş’ta

Türkiye’de 35 il de 100’den fazla şubesiyle ülkemizde hizmet veren Cajun Corner, çok yakında şehrimizde açılıyor.

21 Haziran 2023 Çarşamba 15:34

Temelleri 2017 yılında atılan Cajun Corner, işini severek yapan iki arkadaşın lezzet tutkusu ve yenilikçi anlayışı sayesinde fiyat performans ürünü olarak piyasada hızla ciddi bir yer edindi. Özellikle gençler arasında büyük beğeni toplamasıyla her geçen gün bayi sayısı artan Cajun Corner kaliteli ürünleri uygun fiyatlara müşterisine sunmasıyla dikkat çekiyor.

Özellikle çıtır tavuk lezzetleri eşsiz sosları ve hamburgerleri ile dikkat çeken marka Kahramanmaraşta da yeme içme sektörüne hızlı gireceğe benziyor. Haydarbey mahallesinde Dominos Pizza caddesinde açılması planlanan şube ile şehir güzel bir mekana daha sahip olacak.

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Cajun Corner çok Yakında Kahramanmaraş’ta
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