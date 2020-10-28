Çakıroğlu Derneği’nden Mevlid Kandili Mesajı

Başkan Kamalak mesajında, Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl ki Mevlid-i Nebi Haftasının temasını “Peygamber ve Çocuk” olarak belirlediğini söyledi.

Kamalak:” Bugün biz Müslümanlara düşen görev, Hz. Peygamber'i tanımak, anlamak ve hayatı onunla anlamlandırmalıyız. Müslümanlar olarak hayatlarımızı O'nun hayat modeline gücümüz yettiğince benzetmeye çalışmalıyız. Bu da onun yaşadığı insani ve İslami hayatı tanımayı gerektirir. Onun hayatını, sözleri yani hadisi şerifleri aracılığı ile öğrenebiliriz. Hayatının her alanında bizlere örnek olan Peygamberimiz İslam ailesinin modelini oluşturma, genç nesilleri anlama ve onları geleceğe hazırlama konusunda en güzel rehberimizdir. Yüce rabbimizin en güzel nimetlerinden olan aile, insanoğluna huzur ve sükûnet veren, çocuklar ve temiz rızıklarla güzelleşen kutsal bir birlikteliktir. Çocuklarımız, rabbimizin yeryüzündeki ayetlerinden biri olup onun emri ile sevgi, saygı, şefkat ve muhabbetle yetiştirmemiz gereken birer emanetidir. Bu emaneti olumsuzluklara, tehlikelere karşı korumak bizlerin birinci görevidir.

Çocuklarımız, toplumumuzun en küçük fakat en önemli yapıtaşı, hayatın bütün aşamalarına etki edecek geleceğe dair başlangıç noktamızdır. Mevlid-i Nebi Haftası, Peygamberimizin örnekliğini ve insanlığa takdim ettiği değerleri anlamayı, toplumumuzun her kesimine ve gönül coğrafyamıza anlatmayı ve tanıtmayı, günümüz problemlerine nebevi referanslarla çözüm üretmeyi ve milletimizde var olan Peygamber sevgisini pekiştirmeyi amaçlayan bir haftadır.

Bu münasebetle, insanlığı vahyin ışığında karanlıklardan aydınlığa çıkaran kutlu Nebî'in (s.a.v) doğum yıl dönümünü içinde barındıran Mevlid-i Nebi Haftası ve Mevlid kandilinin başta siz kıymetli hemşerilerim olmak üzere ülkemize ve bütün İslam âlemine hayırlara vesile olmasını diler, Cenab-ı Hak'tan çocuklarımızı bizlere göz aydınlığı kılmasını niyaz ediyorum.” Dedi.

Çakıroğlu Derneği tarafından geleneksel olarak her mübarek gün ve gecelerde düzenlenen kandil programlarına ise covid-19 tedbirleri nedeniyle salgın süresince ara verildi.