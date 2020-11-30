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Çanakkale savaşları mobil müzesi Kahramanmaraş’ta ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Kahramanmaraş'ta ziyarete açıldı.

Çanakkale savaşları mobil müzesi Kahramanmaraş’ta ziyarete açıldı

Çanakkale savaşları mobil müzesi Kahramanmaraş’ta ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Kahramanmaraş'ta ziyarete açıldı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 17:40
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Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan ve "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle Çanakkale'den yola çıkan mobil müze, Kahramanmaraş'ta Demokrasi Meydanı'nda ziyarete açıldı.

İki gün süreyle gezilebilecek müze içerisinde 7 vitrinde Çanakkale Savaşı tasvir ediliyor. Müzede ayrıca Çanakkale Savaşı ile ilgili belgesel, sunum ve multivizyon gösterimleri de yer alıyor.

İl Kültür Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, mobil müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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