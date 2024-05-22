Çerkes sürgünü 160. yılında Göksun’da anıldı!

Program, anıtta gıyabi taziye dilekleri sonrasında saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Açılış konuşması, Göksun Çerkes Kültür Derneği Başkanı Nihal Arslan tarafından yapıldı. Başkan Arslan, konuşmasında sürgün döneminde yaşanan zorluklardan bahsederek 21 Mayıs'ın Çerkeslerin yüreğinde bir sızı olduğunu belirtti. Ölenlere rahmet dilemesinin ardından katılımcılara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce konuşmasında; "160. yılı anılan sürgünün vicdanların kabul edemeyeceği kadar ızdırap dolu bir olay olduğunu belirterek ölenlere rahmet, şu anda Çerkes soyunu sürdüren hemşehrilerine ise sağlıklı, hayırlı ömürler diledi."

İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Duman ise yaşanan acının unutulmayacak bir acı olduğunu bildirerek sürgünde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Programa Göksun İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Duman, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Atalar, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Fırat Kanlar, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Akgül, MHP İlçe Başkanı Emre Çiçek, Yeniden Refah Partisi Belediye Meclis Üyeleri; Esat Koca, Hüseyin Bozoğlu, Erkan Kaya, Emirhan Alıcı, Ali Onur Canbolat, Emre Söyler, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Sezer Selim Genel, Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği Başkanı Bekir Sami Yavuz, Göksun Çerkes Kültür Derneği Başkanı Nihal Arslan, Afşin Kafkas Kültür Derneği Başkanı Ahmet Özcan ve çok sayıda vatandaş katıldı.