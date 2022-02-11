Çete’lere Eda Paça Çorba’dan İkram

Onikişubat İlçesi Oruç Reis Mahallesi (Martılı Kavşak) üzerinde hizmet veren Eda Paça Çorba Dünyası İşletme Sahibi Mehmet Ali Çırak, kurtuluş etkinliklerinde yer alan Çete’leri bünyesinde ücretsiz ağırlıyor.

Ali Çırak, “Kahramanmaraş’ta çetelerimize yemek ikramı unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek haline geldi. Bizlerde işletme olarak bu geleneğimizi ilerletmek, yaşatmak için bismillah dedik. Bu geleneğimizi canlandıracağız inşallah” dedi.

Eda Paça Çorba Dünyası’nın ikramlarını afiyetle yiyen Çeteler ise, Mehmet Ali Çırak’a özel daveti için teşekkür etti.