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Cevizli park sezona hazırlanıyor

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin aile çay bahçesi olarak hizmete sunduğu Cevizli Park, Ramazan bayramı sonrasında kapılarını vatandaşlara açmayı planlıyor.

Cevizli park sezona hazırlanıyor

Cevizli park sezona hazırlanıyor

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin aile çay bahçesi olarak hizmete sunduğu Cevizli Park, Ramazan bayramı sonrasında kapılarını vatandaşlara açmayı planlıyor.

17 Nisan 2021 Cumartesi 12:05
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Hizmete girdiği günden bu yana vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Cevizli Park Aile Çay Bahçesi, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Pınarbaşı’nın tertemiz havasını vatandaşlarla buluşturan Cevizli Park, Ramazan bayramı sonrasında vatandaşların hizmetinde olacak. Yeni sezon için birçok yeniliğe imza attığı belirtilen Cevizli Park’ta, yoğun talebi karşılama adına da çalışmalar yapıldığı ifade edildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşların cevizli parkı çok sevdiğini hatırlattı. Bu sevgin karşılığını kaliteli hizmet olarak vereceklerini dile getiren Başkan Okay, şunları aktırdı: “İlçemizin havasıyla, suyuyla ve doğasıyla en güzel yerlerinden olan Pınarbaşı bölgemizde güzel bir mekan oluşturduk. Bu güzel mekanı da vatandaşlarımız çok sevdi. Hizmet verdiği günlerde çok büyük yoğunluklar yaşayan bu mekanımızı yeni sezona hazırlıyoruz. Ramazan bayramı sonrasında vatandaşlarımız bu güzel alanda oturup çaylarını içebilecekler. Yoğun talebi karşılama adına da arkadaşlarımız gerekli düzenlemeleri yaptılar. Bu şehrin insanları her şeyin en iyisine layıktır. Bizler de bunu sağlama adına var gücümüzle çalışıyoruz.”

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