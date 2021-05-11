Ceycey Giyimden Bayram Mesajı

Ceyhan mesajında şu temennilerde bulundu;

“Ülkemiz ve Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duyguların çağladığı, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Ramazan bayramını hep birlikte karşılamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı günlerdir. Biliyoruz ki; sevinçler, mutluluklar paylaştıkça çoğalır, acılar ise paylaştıkça azalır.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşerilerimin, Ramazan Bayramını en içten duygularla kutlar, bu vesile ile aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anar, herkese sevdikleri ile birlikte, korona virüs belasından uzakta sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini diler, selam ve saygılarımı sunarım.”