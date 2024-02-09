Ceyhan, “Batı mahalleleri evlatlık muamelesi görmekten çıkacak”

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi Yeniden Refah Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, ilçe teşkilatıyla birlikte sçeim bölgesini karış karış gezerek destek istiyor. Özellikle batı mahallelerine çıkarma yapan Ceyhan, son olarak Karadere Mahallesi halkıyla bir araya geldi. Bölgeye ziyaret gerçekleştiren Ceyhan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, mahallelinin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek projelerini anlattı. 5 yıldır hiçbir siyasetçinin mahallelerine gelmediğini belirten mahalle halkı ise, Ceyhan’a ziyaretleri için teşekkür etti. Ceyhan’ın gerçekleştirdiği mahalle ziyaretine Yeniden Refah Partisi Onikişubat İlçe Başkanı Şahin Us ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Program sonunda Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, çocuklara Kahramanmaraşspor forması hediye etti.

BATI MAHALLELERİNDEN HİÇ KİMSE SÖZ SAHİBİ OLMADI

Yaptığı ziyaret kapsamında mahalle halkına seslenen Ceyhan, bölgeyi evlatlıktan kurtaracaklarını belirterek; “Bu bölgede hiçbir kardeşimiz ne belediyede, ne vekillikte, ne bürokraside önemli bir pozisyonda bulunamadılar. Bizler vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın, ecdadımızın yanında olup hep memleketimiz için gereğini yaptık, oylarımızı verdik ama batı mahallelerinden hiç kimse söz sahibi olamadı.

İLK KAZMAYI BU BÖLGEDE VURACAĞIZ

Onikişubat ilçe teşkilatımızla birlikte biz belediye başkanlığına adayız. Sizlerin içinden çıkan bir evladınız olarak bu bölgenin çocuklarıyız. Eğer, 31 Mart gecesi sizlerin desteğiyle belediye başkanlığı makamına geçersek, biz ilk kazmayı bu bölgede vuracağız. Artık batı mahalleleri evlatlık muamelesi görmekten çıkacak. Fatih başkanınız olarak bizim derdimiz, sizin derdiniz, sizin derdiniz, bizim derdimiz olacak diyerek bunun sözünü veriyorum. Orada sizlerin gözü kulağı olacağım, sizleri temsil eden bir başkan olacağım inşallah.

ARTIK DEĞİŞİM ŞART

Çıktığımız yol zor bir süreç, sayın Cumhurbaşkanımızın ülkeye, memlekete çok emekleri var. Fakat biz artık değişim şart diyoruz. Biz vatana, millete, o arkadaşlarımız ne yaptıysa Allah razı olsun diyoruz. Emekleri geçti ama bizler daha iyisini yapacağız. Biz geldiğimizde genç kadrolarla, inanmış kadrolarla, adaletli belediyecilik, gönül belediyeciliği, şeffaf belediyecilik anlayışıyla yol yürüyeceğiz ve bu yolda sizlerin desteğini bekliyoruz. Bu desteği inşallah 31 Mart gecesi bizlere verirsiniz.

MAKAM KAPIMIZ OLMAYACAK, ÇAT KAPI GELEBİLECEKSİNİZ

Bazı şeylerin artık enerjik, dinamik bir ekiple yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bizler de genç, dinamik, donanımlı ekibimizle, ayrı ayrı projelerimizle bu yönetime talibiz, çünkü kendimize güveniyoruz. Bizim makam kapımız olmayacak, sizler çat kapı gelebileceksiniz. Biz halka hizmeti, hakka hizmet olarak gören, sizlerin içerisinden çıkmış kişileriz” ifadelerini kullandı.