CHP 12 Şubat İlçe Başkanı Ünal Ateş'ten Bayram Mesajı

Ateş mesajında şunları söyledi;

"Değerli hemşerilerim bir mübarek Ramazan ayının daha sonuna geldik Öncelikle bu bayramın yeryüzünde tüm insanlığa Sağlık mutluluk huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum.

Buruk bir bayram yaşıyoruz nereye baksak kan gözyaşı ve savaş görüyoruz. Bayram gibi bayramları özledik Yüce Mevla'dan dileğim odur ki bu bayram yeryüzünde akan kanların son bulması için bir vesile olsun

Bu bayram vicdanlarında insanlık kırıntısı kalmamış olanların yürekleri kararmış kan gözyaşı ve ölüm kusan insanların yüreklerinde bir parça Vicdan Sevgi ve insanlık hissetmelerine vesile olsun. Öncelikle Filistin'de Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum Filistin'deki direnişçileri selamlıyorum Yine dileğim odur ki bu bayram yüreklerimizde sevginin çoğalmasına vesile olsun ve bu bayram bizlerin yüreklerinde daha fazla kardeşlik daha fazla birlik daha fazla sevgi için vesile olsun ki birbirimizi daha fazla koruyup kollayıp tüm haksızlıkların karşısında tek bir vücut halinde durabilelim. Saygıdeğer hemşerilerim yeryüzü tarihinin en büyük felaketlerinden salgınlarından birisini yaşıyor eskilerin deyimiyle zamanın en kötüsüne denk geldik .

İnsanlık ne acısını yaşayabiliyor ne sevincini paylaşabiliyor ne bayramlarda ne özel günlerde bir ara da olabiliyor.

Bu salgın insanların birlikte olmalarının ne kadar da önemli olduğunu bize öğretti özgürlüğün ne kadar değerli bir şey olduğunu bize öğretti bu salgın doğayı korumanın havayı toprağı suyu korumanın en temel görevimiz olduğunu bize hatırlattı . Bu anlamda insanlığın geleceği için doğamızı gözümüz gibi korumalıyız ona ihanet edenlere fırsat vermemeliyiz.

Değerli hemşehrilerim Haktan odur ki dileğim bundan sonra bayram tadında bayramlar yaşayalım hepinize sağlık mutluluk huzur dolu günler diliyor en içten saygı ve Sevgilerimi sunuyorum."