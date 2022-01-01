CHP Dulkadiroğlu ilçe başkanı Çarman’dan yeni yıl mesajı

Çarman, yayınladığı mesajda şunları kaydetti:

"Biten bir yılın ardından her yeni yıl, yeni başlangıçlara daha umutla baktığımız yeni bir fırsat penceresi olarak aralanmaktadır. Yeni bir yıla daha girmenin tüm mutluluğunu yaşıyoruz.

Yaşanılacak her yeni anın yaşanmadan önce yeni beklentileri, yeni umutları, iyimserliği beraberinde getireceği 2022 yılında, ülkemizde ve dünyada sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve yardımseverlik duygularının arttığı huzur ve güvenin tesis edildiği, içinde yaşanılan zamanın en ince ayrıntılarıyla faydalı bir şekilde yaşanıldığı günler temenni ederek; hayallerin ve umutların gerçeğe dönüştüğü, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diliyor, tüm hemşehrilerimin yeni yılını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum"