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CHP Dulkadiroğlu ilçe başkanı Çarman’dan yeni yıl mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Avukat Mehmet Çarman, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak tüm hemşehrilerine mutlu bir yıl diledi.

CHP Dulkadiroğlu ilçe başkanı Çarman’dan yeni yıl mesajı

CHP Dulkadiroğlu ilçe başkanı Çarman’dan yeni yıl mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Avukat Mehmet Çarman, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak tüm hemşehrilerine mutlu bir yıl diledi.

01 Ocak 2022 Cumartesi 12:34
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Çarman, yayınladığı mesajda şunları kaydetti:

"Biten bir yılın ardından her yeni yıl, yeni başlangıçlara daha umutla baktığımız yeni bir fırsat penceresi olarak aralanmaktadır. Yeni bir yıla daha girmenin tüm mutluluğunu yaşıyoruz.

Yaşanılacak her yeni anın yaşanmadan önce yeni beklentileri, yeni umutları, iyimserliği beraberinde getireceği 2022 yılında, ülkemizde ve dünyada sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve yardımseverlik duygularının arttığı huzur ve güvenin tesis edildiği, içinde yaşanılan zamanın en ince ayrıntılarıyla faydalı bir şekilde yaşanıldığı günler temenni ederek; hayallerin ve umutların gerçeğe dönüştüğü, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diliyor, tüm hemşehrilerimin yeni yılını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum"

Son Güncelleme: 01.01.2022 15:43
Anahtar Kelimeler:
CHP Dulkadiroğlu Ilçe Başkanı Çarman’dan Yeni Yıl Masajı
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