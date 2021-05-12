CHP Dulkadiroğlu’ndan bayram mesajı

Başkan Çarman mesajında: “Birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ı, bütün coşkusuyla yaşamanın ve bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da COVİD-19 salgını nedeniyle Aile büyüklerimizi, eşimizi, dostumuzu ziyaret edemeden kendi evlerimize kapanarak Ramazan Bayramını kutlayacağız.

Hepimiz için çok önemli olan, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, dostluk, barış ve dayanışma ortamı oluşturan bayramlara olan ihtiyacımız salgın günlerinde daha da büyük önem kazanmaktadır.

Bu vesile ile tüm sevdiklerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramın milletimize, ülkemize, dünyaya ve tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.” Dedi.