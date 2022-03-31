Chp Ekonomi Masası Heyeti, Kahramanmaraş'ta Çiftçilerle Buluştu

CHP Ekonomi Masası heyeti, Öztrak başkanlığında milletvekillerinin de katılımıyla Kahramanmaraş'ta Balkan Türkleri Derneği tarafından organize edilen toplantıya katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen programın ardından heyet, Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret etti.

Öztrak, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin dünyada kendi kendine yetebilen sayılı ülkeler arasında yer alırken son dönemde tarımda ithalat yapan ülke durumuna düştüğünü savundu.

Türkiye'de bazı konuların değişmesi gerektiğine işaret eden Öztrak, "Bunu değiştiremezsek Türkiye gerçekten önümüzdeki dönemde yediğini üretemeyen ülke olarak başkalarının emrine girer. Onun için biz çiftçimize çok büyük önem veriyoruz. Bu ülkede bizim insanımıza üretim dediğiniz zaman, toprağı anlıyor, tarımı anlıyor gerisi hikaye. Onun için Türkiye'de bir an evvel yeniden tarımı ayağa kaldırmamız lazım." diye konuştu.

Öztrak, tüm konuşmalarında tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesimlerden bahsettiğini hatırlatarak, hükümetin çiftçiyi unuttuğunu ileri sürdü.

Milletin halk ekmek ve Et Balık Kurumu önünde kuyruklara girdiğini, bu nedenle sandığın gelmesini beklediğini ifade eden Öztrak, "Biz çiftçimizin hep hizmetinde olup hep hizmetkarı olacağız. Biz 'Köylü milletin efendisidir' diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün partisiyiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Öztrak ve beraberindeki heyet, Trabzon Caddesi esnafını ziyaret etti.