CHP İl Başkanı Esat Şengül, ‘Memleket meseleleri konusunda bizi korkutamazlar’

CHP İl Başkanı Esat Şengül yazılı basın açıklamasında; “Bu kişilerin fütursuzca konuştuğu anlamsız ifadelerin bizleri demokrasi yolunda, memleket meselesi hususunda asla korkutmayacağını, aksine bu gibi şahsiyetlerin bizi yolumuzdan etmeyeceğini, muhatap olacağımız kişiler de olmadığını belirtmek isterim.



Ayrıca daha önce de ülkenin Cumhurbaşkanına tehditler savuran bu karanlık güruh, şimdi de elini kolunu rahatça sallar ve tehditler savurur halde eşkıyaca tavırlar sergilemeye devam etmektedir. Asıl mesele bu eşkıyaların söylemleri değil, bu duruma sessiz kalınmasıdır. Bizlerin bu konu ile alakalı sorumlu tuttuğu kimseler ise mafya babalarına bu şekilde konuşma imkânı veren düzendir. Cumhur ittifakı liderleri, İçişleri Bakanı ve iktidar sahipleri bu köhne zihniyete sessiz kalarak bu düzeni yaratanlar ve savunanlar olarak sorumlu tutmamız için yeterli gerekçeyi gözler önüne sermektedirler.



Bilinsin ki Cumhuriyet Halk Partisi ilkeleri, devrimleri ve değerleri ile birlikte kuruluşundan bu yana asla mafya – çete düzenine sessiz kalmamıştır, Halkın İktidarının kuruluşundan itibaren bu karanlık düzene de son verecektir.



Sayın Genel Başkanımız Kemal KILIÇDAROĞLU’nun açıklamış olduğu ‘’ 2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’nde’’ belirttiği üzere;



‘’Toplumsal barışın kalıcı hale getirilmesi için tüm terör örgütleri ve yeraltı suç örgütleri ile mücadele ödün vermeksizin sürdürülecektir. Kamusal alandaki bütün atama ve işlemlerde liyakat esas alınacak, devlet hizmetlerinin partizanca ve çıkar amaçlı yapılmasına engel olunacaktır.’’



Hizmet yandaşa değil, vatandaşa verilecektir şiarından vazgeçmeden memleketimizin ve milletimizin hizmetinde emrinde olmaya, Genel Başkanımıza kalkan her elin ve dilin önünde siper olmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.