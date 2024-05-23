CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ateş’ten emeklileri Ankara daveti!

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve sosyal hak kayıplarını gündeme taşıdı.

Hasan amcamız tatil yapmak istediğinde Kredi Yurtlar Kurumu’nun ranzalı 8 kişilik odaları reva görülüyor. Çalışma Bakanı ise, bunu müjde olarak sunmaktan ve milyonlarca emeklimizin kalbini kırmaktan çekinmiyor!



Ateş, yaptığı açıklamada, derin bir hayat pahalılığıyla baş başa bırakılan ve kaderine terk edilen emeklilerin bugün olağanüstü yoksulluğun pençesinde olduğunu belirtti. Gelirinin tümünü harcadıkları halde asgari gıda, enerji, barınma, sağlık ve tüketim gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan emekli yurttaşlarımızın, bu manada sosyal ölüme terk edildiğini vurguladı.



"EMEKLİLER LÜTUF DEĞİL, HAKKINI İSTİYOR" DİYECEĞİZ



CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, binlerce, on binlerce emekliyle omuz omuza aynı talepleri dile getirmek üzere hafta sonu Ankara’da toplanacaklarını açıkladı. En düşük emekli aylığının asgari ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceklerini belirten Ateş, emekli bayram ikramiyelerinin en az asgari ücret düzeyinde olana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Ayrıca, emekli aylıkları arasındaki farklılıkları giderecek intibak yasasını hayata geçirdikleri gün, hep birlikte “kazandık” diyeceklerini ifade etti.



ANKARA TANDOĞAN MEYDANI’NA ÇAĞRI



Ateş, onurlu bir yaşam ve hakça bölüşüm için tüm emeklileri ve yarının emeklisi olacak tüm emekçileri, 26 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te Ankara Tandoğan Meydanı’na beklediklerini duyurdu.



Emeklilerin haklarını savunmak için verilen bu mücadelede destek çağrısında bulunan Ünal Ateş, basın mensuplarına ve kamuoyuna teşekkür etti.