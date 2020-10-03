CHP Onikişubat Teşkilatından Tabipler Odası ve Eğitim İş Sendikasına Ziyaret

Ziyarette ilçe Başkanı Ünal Ateş şunları söyledi;

“Tüm dünya çok sıkıntılı ve sancılı bir süreçten geçiyor insanlık göremediği bir düşmana karşı savaş veriyor. Bu savaşın en ön cephesinde sağlık çalışanlarımız var genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Tabipler Birliği'nin ziyaretinden sonra sağlık çalışanlarımıza destek olmak amacıyla bugün Tabipler Odası dayız. Öncelikle başta doktorlarımız olmak üzere covid 19 ile mücadele döneminde kendi hayatlarını hiçe sayarak mücadele eden tüm sağlıkçılar ımıza şükranlarımızı sunuyoruz bu süreçte başta doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız olmak üzere bu mücadeleyi verenleri ötekileştiren odaları sendikaları kapatmayı düşünüp doktorları Sürgün edelim diyen zihniyeti kınıyorum.

Yine bu mücadelede doktorların meslek örgütü olan Tabip Odası ile işbirliği içinde çalışmayanlar bu mücadeleyi elele yapmak istemeyenlerin ne yaptığını anlayamıyorum

Gerçek verileri kendi doktorumdan doktorların oluşturduğu meslek odasından saklayan zihniyeti aklı Selime davet ediyorum.

Yine sağlık çalışanları arasında ayrım yapan bu mücadelede yeterince maddi ve manevi destek olmayanları bir an evvel sağlık çalışanları arasındaki ayrımı kaldırmaya ve başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere covid-19 da mücadele eden tüm kesimlere maddi ve manevi destek olmaya davet ediyorum.

Ve buradan bakanlık yöneticilerine sesleniyorum sağlıkta performans sistemini acilen kaldırın pandemi döneminde kesinlikle bu sistem insanlara yapılan en büyük ihanettir."

Tabip odasından sonra Eğitim İş Sendikasına Hayırlı olsun ziyaretine geçen Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş burada; " Öncelikle öğrencilerine ders vermek adına yaptığı mücadelede hayatını kaybeden Değerli öğretmenimiz Aziz serini saygı ve rahmetle anıyorum.

Pandemi sürecinde en fazla etkilenen kesimlerden birisi de Milli Eğitim camiası olmuştur.

Öğrencisinden öğretmenine Servis şoföründen özel kurumların ne kadar Herkes bu pandemi sürecinde çok fazla olumsuz etkilenmiştir Milli Eğitim Bakanlığının görevi bu olumsuzlukları en alt seviyeye çekmek iken üzülerek görüyoruz ki tüm yaz döneminde doğru düzgün bir çalışma yapılmamış altyapı oluşturulmamıştır. Bugün uzaktan eğitim ülkemizde eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldırmıştır daha önce dahi olması gerektiği biçimde olmayan fırsat eşitliği tamamen ortadan kalkmıştır sayısı hiç de az olmayan çocuklarımız maalesef uzaktan eğitim bile alamamaktadır özellikle köylerde yaşayan evlatlarımızın uzaktan eğitim için ihtiyacı olan internet erişimi köylerde mevcut değildir evinde hala televizyon olmayan aileler vardır evinde üç dört çocuğu okula gidip bir tek televizyonu olan Bundan dolayı sağlıklı bir biçimde televizyondan bile Eba vasıtasıyla eğitim alamayan ailelerin olduğunu biliyoruz Oysa maddi durumu iyi olan aileler kurs merkezlerinde özel öğretmenler vasıtasıyla çocuklarına telafi eğitimi aldirabilmektedir.

Devletin görevi bu ülkede yaşayan tüm çocuklarımıza eşit eğitim fırsatı sunmaktır fakat görüyoruz ki bu konuda Milli Eğitim sınıfta kalmıştır Fatih projesi adı altında toplanan paralar çarçur edilmiş şimdi çocuklardan tablet ile eba'ya girmeleri istenmektedir asgari ücretle çalışan 3 çocuk Okutan bir baba Hangi parayla nasıl tablet alacaktır.

Öğretmenler ve öğrenciler internet üzerinden canlı derslere girebilmek için internete ihtiyaç vardır öğrencilere ve öğretmenlere yeterli miktarda bedava internet imkanı sağlanmalıdır 6 ders dijital bağımlılık ile çocukları ekran karşısına o tutturmak kolay değildir öğretmenlerimiz eskisinden daha fazla emek ve zaman harcamaktadır lar Bu anlamda Öğretmenlerin ek ders ücretleri mutlaka ödeyiniz yüz yüze eğitimin başladığı okullarda okullara temiz belgesi vermek yetmiyor okullara yeteri miktarda hijyen malzemesi verilmelidir küçük gönderdiğiniz dezenfektanlar ile Bu iş olmuyor okulun temizliği ve dezenfeksiyonu ve temizlik malzemeleri eksiksiz olarak verilmelidir.

Eğer bizim verdiğimiz vergilerle çocuklarımız için siz bu imkanları sağlayamıyor iseniz Biz vergimizi Acun ılıcalı'ya verelim Acun Ilıcalı topladığı Yardım Ve vergilerle bu işi becersin bu ülkeyi bu noktaya getirdiniz. Insanlar artık devletin topladığı yardıma bire inanmıyor bu toplanan yardımların yerini bulacağından umudu yok insanların umutlarını Çaldınız.

Yetkilileri buradan uyarmak istiyorum yukarıda önerdiğimiz çözüm önerilerini Lütfen dikkate alınız." Dedi.