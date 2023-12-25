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CHP Pazarcık Önseçiminden Haydar İkizer Çıktı

CHP Pazarcık Belediye Başkan Adayı Haydar İkizer oldu.

CHP Pazarcık Önseçiminden Haydar İkizer Çıktı

CHP Pazarcık Önseçiminden Haydar İkizer Çıktı

CHP Pazarcık Belediye Başkan Adayı Haydar İkizer oldu.

25 Aralık 2023 Pazartesi 11:42

CHP Pazarcık Belediye Başkan Aday Adayları bugün önseçimde yarıştı, ipi göğüsleyen isim ise Av. Haydar İkizer oldu.

Pazarcık’ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan Aday Adayları bugün önseçime katıldı. Delegelerin oyu ile Pazarcık Belediye Başkan Adayı belirlendi.

Pazarcık Belediyesi eski Başkanı Kamil Dalkara, Pazarcık Esnaf Odası Başkanı Kemal Salim ve 2019 yerel seçimleri Belediye Başkan Adayı Av. Haydar İkizer olmak üzere 3 aday adayı yarıştı.

Kamil Dalkara 551, Kemal Salim 338 delegenin oyunu alırken ipi göğüsleyen Av. Haydar ikizer de 641 delegenin oyu ile CHP’nin Pazarcık Belediye Başkan Adayı olarak seçildi.

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CHP Pazarcık Önseçiminden Haydar İkizer Çıktı
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