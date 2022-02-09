CHP yüksek faturalar için Kahramanmaraş’ta sokağa indi!

CHP Kahramanmaraş İl Binası önünde gerçekleştirilen basın toplantısına Şengül’ün yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Av. Mehmet Çarman, Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, İl Kadın Kolları, Parti yönetimi ve partililer katıldı.

Parti adına açıklama yapan İl Başkanı Şengül: “Türkiye, ekonomik buhran ile yangın yerine dönmüşken, yangının kundakçıları vatandaşlarımıza bir de enerji buhranı yaşatıyor. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapılıyor. Hayat pahalılığı ile halk yoksullaştırılıyor. Vatandaşlarımızın pazar fileleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş! Kaybeden kim? 83 milyon!

Bu zammın başrolünü AKP İlçe Başkanlığı gibi çalışan EPDK üstlendi. Elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf oldu. Elektrikte “kademeli tarife” adı altında Cumhuriyet tarihin en büyük zammını 1 Ocak günü yürürlüğe konuldu. Kademeli zulme dönüşen tarifeyi hayata geçirirken ilk kademeye yüzde 52 zam, bir üst kademeye de yüzde 127 zam yapmayı ihmal etmedi. Üstüne basa basa söylüyoruz: Dar gelirlilere destek olacağını söyledikleri ilk kademeye bile yüzde 52 zam yaptılar.

Elektrik tarifelerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük zamları hala yürürlükte. 4 kişilik bir ailenin 230 kilovatsaat elektrik tüketimi için Aralık faturası 210 liraydı, Ocak ayında 370 lira oldu. Şubat’ta ise 330 lira olacak. Yani zam yine zam olarak kaldı! Vatandaş fahiş zamların, hayat pahalılığının altında hala eziliyor. Saray iktidarı tarife oyunlarıyla kendi yaptığı zamların üstünü örtmeye çalışıyor. İşin aslı Şubat ayı faturaları vatandaşlarımıza gönderildiğinde bir kez daha ortaya çıkacak.

Öte yandan ticarethane tarifesine de en üst kademeden tarihin en büyük zammı yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha söylüyoruz; “Elektrik insan hakkıdır, ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır!” Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşlarımızı yaşadıkları enerji buhranından çıkaracak acil uygulamaların derhal hayata geçirilmesi çağrısını yapıyoruz.

Genel Başkanımız Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’nun daha önce defalarca vurguladığı gibi Kara Kış Fonu derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır. Elektrik ve doğalgazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV’nin hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır. Aralık 2021 – Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen yüzde 127’ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedelleri iade edilmelidir. Aynı şekilde, yılbaşında sanayi elektriğine yapılan yüzde 130, ticarethane tarifesine yapılan yüzde 125 ve tarımsal sulamada yapılan yüzde 95 oranındaki zamlar derhal geri çekilmelidir.

Halkımıza buradan bir kez daha söz veriyoruz. İktidarımızda ekonomik buhrana da, enerji buhranına da tümüyle son verecek tüm adımları atacağız. Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız. Aydınlık günleri hep birlikte kuracağız.” İfadelerine yer verdi.

Burs için aldığınız parayı iade edin

Şengül’ün ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç: “Dolar düştü ama doğalgazın fiyatı artıyor. Dün AK Parti’nin bir MYK üyesi bir Youtube kanalına katılmış, ‘Elektrik faturası fazla geldi diyenler yalan söylüyor. Benim evimde de var. Bana neden gelmedi’ diyor. Başka biri çıkmış, ‘Herkese fasulye dağıtacağız. Herkes kendi gazıyla ısınacak’ diyor. Ayıp ya utanmıyor musunuz? Bütün bunlar olurken bir yandan İstanbul Büyükşehir AK Parti’deyken 2 kadın milletvekili belediyeden burs almış. Haram bunlar. Kahramanmaraş’tan çağrı yapıyorum. Burs için aldığınız parayı iade edin. Ya aldığınız parayı iade edersiniz yâda o para sizden mahkemede alınacak

Hep beraber kurtuluşumuzu kutlayacağız. Kurtuluşta emek vermiş bir dedenin torunu olarak, madalya almış bir dedenin torunu olarak 12 Şubat ile gurur duyuyoruz. İnşallah 12 Şubat’ta alanda olacağız. Bütün hemşerilerimin Çete Bayramı kutlu olsun.” Dedi.