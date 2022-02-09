Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin teminatıdır
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin...
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur’
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham...
Rektör Özgül’den, 7 Şubat Maraş’a “Kahramanlık” Unvanı Verilişinin 49’ncu Yıl Dönümü Mesajı
Rektör Özgül’den, 7 Şubat Maraş’a...
Başkan Mahçiçek, Kahramanlık Şehrimizin Hak Ettiği Bir Unvandır
Başkan Mahçiçek, Kahramanlık Şehrimizin Hak...

CHP yüksek faturalar için Kahramanmaraş’ta sokağa indi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, 81 İlde eş zamanlı düzenlenen Elektrik faturalarına yapılan zamlarla ilgili basın toplantısında konuştu. Şengül, konuşmasında: 'Elektrik ve doğalgazda yapılan fahiş zamların derhal geri çekilmesi ve 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir.' Dedi.

CHP yüksek faturalar için Kahramanmaraş’ta sokağa indi!

CHP yüksek faturalar için Kahramanmaraş’ta sokağa indi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, 81 İlde eş zamanlı düzenlenen Elektrik faturalarına yapılan zamlarla ilgili basın toplantısında konuştu. Şengül, konuşmasında: 'Elektrik ve doğalgazda yapılan fahiş zamların derhal geri çekilmesi ve 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir.' Dedi.

09 Şubat 2022 Çarşamba 15:57
banner459

CHP Kahramanmaraş İl Binası önünde gerçekleştirilen basın toplantısına Şengül’ün yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Av. Mehmet Çarman, Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, İl Kadın Kolları, Parti yönetimi ve partililer katıldı.

Parti adına açıklama yapan İl Başkanı Şengül: “Türkiye, ekonomik buhran ile yangın yerine dönmüşken, yangının kundakçıları vatandaşlarımıza bir de enerji buhranı yaşatıyor. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapılıyor. Hayat pahalılığı ile halk yoksullaştırılıyor. Vatandaşlarımızın pazar fileleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş! Kaybeden kim? 83 milyon!

Bu zammın başrolünü AKP İlçe Başkanlığı gibi çalışan EPDK üstlendi. Elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf oldu. Elektrikte “kademeli tarife” adı altında Cumhuriyet tarihin en büyük zammını 1 Ocak günü yürürlüğe konuldu. Kademeli zulme dönüşen tarifeyi hayata geçirirken ilk kademeye yüzde 52 zam, bir üst kademeye de yüzde 127 zam yapmayı ihmal etmedi. Üstüne basa basa söylüyoruz: Dar gelirlilere destek olacağını söyledikleri ilk kademeye bile yüzde 52 zam yaptılar.

Elektrik tarifelerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük zamları hala yürürlükte. 4 kişilik bir ailenin 230 kilovatsaat elektrik tüketimi için Aralık faturası 210 liraydı, Ocak ayında 370 lira oldu. Şubat’ta ise 330 lira olacak. Yani zam yine zam olarak kaldı! Vatandaş fahiş zamların, hayat pahalılığının altında hala eziliyor. Saray iktidarı tarife oyunlarıyla kendi yaptığı zamların üstünü örtmeye çalışıyor. İşin aslı Şubat ayı faturaları vatandaşlarımıza gönderildiğinde bir kez daha ortaya çıkacak.

Öte yandan ticarethane tarifesine de en üst kademeden tarihin en büyük zammı yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha söylüyoruz; “Elektrik insan hakkıdır, ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır!” Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşlarımızı yaşadıkları enerji buhranından çıkaracak acil uygulamaların derhal hayata geçirilmesi çağrısını yapıyoruz.

Genel Başkanımız Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’nun daha önce defalarca vurguladığı gibi Kara Kış Fonu derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır. Elektrik ve doğalgazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV’nin hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır. Aralık 2021 – Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen yüzde 127’ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedelleri iade edilmelidir. Aynı şekilde, yılbaşında sanayi elektriğine yapılan yüzde 130, ticarethane tarifesine yapılan yüzde 125 ve tarımsal sulamada yapılan yüzde 95 oranındaki zamlar derhal geri çekilmelidir.

Halkımıza buradan bir kez daha söz veriyoruz. İktidarımızda ekonomik buhrana da, enerji buhranına da tümüyle son verecek tüm adımları atacağız. Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız. Aydınlık günleri hep birlikte kuracağız.” İfadelerine yer verdi.

Burs için aldığınız parayı iade edin

Şengül’ün ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç: “Dolar düştü ama doğalgazın fiyatı artıyor. Dün AK Parti’nin bir MYK üyesi bir Youtube kanalına katılmış, ‘Elektrik faturası fazla geldi diyenler yalan söylüyor. Benim evimde de var. Bana neden gelmedi’ diyor. Başka biri çıkmış, ‘Herkese fasulye dağıtacağız. Herkes kendi gazıyla ısınacak’ diyor. Ayıp ya utanmıyor musunuz? Bütün bunlar olurken bir yandan İstanbul Büyükşehir AK Parti’deyken 2 kadın milletvekili belediyeden burs almış. Haram bunlar. Kahramanmaraş’tan çağrı yapıyorum. Burs için aldığınız parayı iade edin. Ya aldığınız parayı iade edersiniz yâda o para sizden mahkemede alınacak

Hep beraber kurtuluşumuzu kutlayacağız. Kurtuluşta emek vermiş bir dedenin torunu olarak, madalya almış bir dedenin torunu olarak 12 Şubat ile gurur duyuyoruz. İnşallah 12 Şubat’ta alanda olacağız. Bütün hemşerilerimin Çete Bayramı kutlu olsun.” Dedi.

Son Güncelleme: 09.02.2022 19:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milletvekili Güvenç’ten Kahramanmaraş Yatırım Müjdesi
Milletvekili Güvenç’ten Kahramanmaraş Yatırım Müjdesi
Turkovac Kahramanmaraş’ta Uygulanmaya Başlandı
Turkovac Kahramanmaraş’ta Uygulanmaya Başlandı
Sütçü İmam kabri başında anıldı
Sütçü İmam kabri başında anıldı
‘Korkma! İstiklâl ilham verir’ projesi ödülleri verildi
‘Korkma! İstiklâl ilham verir’ projesi ödülleri verildi
Kurtuluş Savaşında Türkoğlu'nun Rolü Anlatıldı
Kurtuluş Savaşında Türkoğlu'nun Rolü Anlatıldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber