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CHP’li Ali Öztunç İsrail'e sert çıktı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Filistin meselesi üzerine sert eleştirilerde bulundu.

CHP’li Ali Öztunç İsrail'e sert çıktı!

CHP’li Ali Öztunç İsrail'e sert çıktı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Filistin meselesi üzerine sert eleştirilerde bulundu.

02 Ağustos 2024 Cuma 16:23

Öztunç, son dönemde Sırbistan Başbakanı'nın dünya savaşına dair yaptığı dikkat çekici açıklamalara atıfta bulunarak, "Ben de katıldığım Romanya Bükreş'teki bir toplantıda bu konuyu gündeme getirdim. Filistin ile ilgili bir konuşma yaptım ve birçok kişi susmasına rağmen ben söz aldım" şeklinde ifadeler kullandı.

-Netanyahu'ya Ağır Suçlamalar

Milletvekili Öztunç, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu "bu dünyanın gördüğü en büyük terörist" olarak nitelendirerek, uluslararası adalet divanı önünde yargılanması gerektiğini ifade etti. "Biz bu yönde oy verdik ve karar çıkarttık" diyen Öztunç, Netanyahu’nun Amerika’da alkışlanmasını da eleştirerek tepki gösterdi.

-Türkiye-İsrail İlişkileri Üzerine Fikirlerini Paylaştı

Öztunç, Türkiye'nin İsrail ile olan tüm ilişkilerini kesmesi gerektiğini savundu. "Askeri anlaşmalar dahil tüm bağlar koparılmalı. Hükümet, Adana’daki İncirlik Üssü'nü kapatarak bu kararlılığını göstermeli" dedi. Kınamanın yeterli olmadığını vurgulayan Öztunç, eyleme geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

-Çifte Standart Eleştirisi

Filistin ve Ukrayna meselelerindeki çifte standart uygulamalarına dikkat çeken Öztunç, "Avrupa, Ukrayna için üzülürken Filistin’e kayıtsız kalıyorsa bu iki yüzlülüktür. Bu insanlığa yakışmaz, vicdana da aykırıdır" sözlerine yer verdi. Dünyanın Filistin’i tanıması gerektiğini söyleyen Öztunç, Birleşmiş Milletler’e, İsrail’in politikalar müdahale etme çağrısında bulundu.

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CHP’li Ali Öztunç İsraile Sert çıktı!
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