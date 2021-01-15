Çiftçinin yeni umudu; “Salep”

Alper Gökşen, Afşin’in bereketli topraklarında denemesi yapılan Saleplerin artık seri üretimine başladıklarını belirterek Salepcizade adıyla satışına başlandığını söyledi.

50 Gramlık özel ambalajlarda %100 Doğal olarak üretimi yapılan ve hiçbir katkı maddesi kullanılmadan %100 Salep olarak müşteriye ulaşan ürünün tanıtımına da başladıklarını söyleyen Genç ve tecrübeli girişimci Alper Gökşen,Afşin’de üretim yapmak isteyen herkes için bir gelir kapısı açtık. Afşin’de üretilen diğer Tarım ürünlerine göre daha az masraf,daha az zaman kaybı ve kaliteli ürün alım garantisi. Öte yandan pazarlaması en kolay ürünlerden bir tanesi Saleptir. Kaliteli ürün noktasında Afşin’de yaptığımız denemelerde ise Salep, %100 Doğal yolla üretimi yapılmakta ve yine el değmeden üretilerek müşteriye ulaştırılmaktadır dedi.

Afşin’in Bereketli toprakları Salepcizade markasıyla Salep ile tanıştı diyen Alper Gökşen,Yetiştirmesinden üretimine,paketlemesinden pazarlamasına kadar her aşamasında görev alan ekibinde Salep üretim ve pazarlaması konusunda gerekli eğitim,uygulama ve sertifikasını aldıklarını belirterek,Salepcizade markamız Ülkemize hayırlı olsun. Afşin’de üretim yapmak isteyen,satışını yapmak isteyen herkes bizimle iletişime geçebilir dedi.

Afşin’de genç girişimciler için bir umut kapısı haline gelen Salep üretiminde üretmek ve satmak isteyenlere çağrıda bulunan Alper Gökşen, Salepcizade olarak Üreten tüm hemşehrilerimizin ürünlerini almaya hazırız dedi.

%100 Doğal Salepte öncü marka Salepcizade Ülkemize hayırlı olsun.