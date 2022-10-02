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“Çınar” Resim Sergisi Sanatseverleri Bekliyor

Büyükşehir Belediyesi, Sanatçı Dinçer Alaybeyoğlu’nun eserlerinin yer aldığı “Çınar” adlı resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde açılışı gerçekleştirilen sergi, 31 Ekim tarihine kadar ziyarete açık olacak.

“Çınar” Resim Sergisi Sanatseverleri Bekliyor

“Çınar” Resim Sergisi Sanatseverleri Bekliyor

Büyükşehir Belediyesi, Sanatçı Dinçer Alaybeyoğlu’nun eserlerinin yer aldığı “Çınar” adlı resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde açılışı gerçekleştirilen sergi, 31 Ekim tarihine kadar ziyarete açık olacak.

02 Ekim 2022 Pazar 17:31

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde Sanatçı Dinçer Alaybeyoğlu’nun eserlerinin yer aldığı “Çınar” adlı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılışında Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur ve çok sayıda sanatsever yer aldı. Heyet, kesilen açılış kurdelesinin ardından sergiyi ziyaret ederek eserler hakkında Sanatçı Alaybeyoğlu’ndan bilgiler aldı. Toplamda 28 eserin yer aldığı sergi, 31 Ekim tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Kültür Sanat Etkinliklerimiz Devam Edecek

Sergi açılışında konuşan Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, “Büyükşehir Belediyesi olarak Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde çeşitli tematik sergileri sanatseverlerle buluşturuyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de kültür sanat etkinliklerimiz artarak devam edecek” ifadelerini kullandı. Sanatçı Dinçer Alaybeyoğlu ise serginin açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti.

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“Çınar” Resim Sergisi Sanatseverleri Bekliyor
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